Вбивство полковника СБУ Воронича: неонацистське угруповання The Base взяло за це відповідальність, - The Guardian

Українське крило міжнародно забороненої правоекстремістської терористичної організації The Base, що має зв'язки з Росією, заявило про свою причетність до вбивства полковника СБУ Івана Воронича в Києві 10 липня.

Про це пише видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Неонацисти The Base заявили про свою причетність до вбивства Воронича у Telegram-каналі.

"Вбивство полковника СБУ — це не кінець, а лише початок. Ми продовжимо нашу боротьбу, доки справедливість не переможе", - йдеться в повідомленні.

Осередок також висловив гордість за своїх "товаришів", які здійснили вбивство і додав: "Полювання триває!"

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Джерела The Guardian у сфері боротьби з тероризмом вважають цю заяву в Telegram-каналі правдивою.

Як пише видання, протягом кількох місяців організація The Base, заснована в США і що має мережу осередків по всьому світу, пропонувала гроші прихильникам або охочим учасникам за цілеспрямовані вбивства та атаки на критичну інфраструктуру України.

Це збігалося із заявами про те, що її американський засновник, колишній підрядник Пентагону та радник сил спецпризначення США Рінальдо Наззаро, був шпигуном Кремля.

The Base — неонацистська, радикальна група, яка виступає за вищість білої раси. Її заснував Наззаро у липні 2018 року.

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Сам засновник, за даними медіа, нині проживає у Санкт-Петербурзі. Його також звинувачували у зв’язках із російськими спецслужбами, хоч він сам відкидав це.

Ще у квітні Base заявила про початок того, що вона описала повстанським рухом за створення білої етнодержави на українському Закарпатті. На каналах організації в Telegram з’являлися відео підпалів поліційних та військових автівок, електричних щитів та інших об’єктів в Україні.

Наззаро відмовився коментувати заяву українського осередку про причетність до вбивства Воронича: "Я особисто не причетний до цього інциденту і не знаю, хто в ньому винен".

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Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.

У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.

За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Згодом в СБУ повідомили про ліквідацію кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві.

Газета New York Times писала, що полковник Служби безпеки України Іван Воронич служив у підрозділі, який наступав на Курську область РФ у 2024 році. Раніше він також керував групою, яка ліквідувала терориста Арсенія Павлова, відомого за псевдонімом "Моторола".

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