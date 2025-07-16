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Новини Вбивство полковника СБУ в Києві
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Вбивство полковника СБУ Воронича: неонацистське угруповання The Base взяло за це відповідальність, - The Guardian

Вбивство Івана Воронича: неонацисти The Base заявили про причетність

Українське крило міжнародно забороненої правоекстремістської терористичної організації The Base, що має зв'язки з Росією, заявило про свою причетність до вбивства полковника СБУ Івана Воронича в Києві 10 липня.

Про це пише видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Неонацисти The Base заявили про свою причетність до вбивства Воронича у Telegram-каналі.

"Вбивство полковника СБУ — це не кінець, а лише початок. Ми продовжимо нашу боротьбу, доки справедливість не переможе", - йдеться в повідомленні.

Осередок також висловив гордість за своїх "товаришів", які здійснили вбивство і додав: "Полювання триває!"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із убитим полковником СБУ Вороничем попрощалися у Львові. ФОТО

Джерела The Guardian у сфері боротьби з тероризмом вважають цю заяву в Telegram-каналі правдивою.

Як пише видання, протягом кількох місяців організація The Base, заснована в США і що має мережу осередків по всьому світу, пропонувала гроші прихильникам або охочим учасникам за цілеспрямовані вбивства та атаки на критичну інфраструктуру України.

Це збігалося із заявами про те, що її американський засновник, колишній підрядник Пентагону та радник сил спецпризначення США Рінальдо Наззаро, був шпигуном Кремля. 

The Base — неонацистська, радикальна група, яка виступає за вищість білої раси. Її заснував Наззаро у липні 2018 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигували за позиціями ЗСУ на Донеччині: затримано трьох агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сам засновник, за даними медіа, нині проживає у Санкт-Петербурзі. Його також звинувачували у зв’язках із російськими спецслужбами, хоч він сам відкидав це.

Ще у квітні Base заявила про початок того, що вона описала повстанським рухом за створення білої етнодержави на українському Закарпатті. На каналах організації в Telegram з’являлися відео підпалів поліційних та військових автівок, електричних щитів та інших об’єктів в Україні.

Наззаро відмовився коментувати заяву українського осередку про причетність до вбивства Воронича: "Я особисто не причетний до цього інциденту і не знаю, хто в ньому винен".

Також читайте: Вбивство полковника СБУ Воронича: виконавці злочину - чоловік та жінка, громадяни іншої країни, - Нацполіція

Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.

У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.

За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Згодом в СБУ повідомили про ліквідацію кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві.

Газета New York Times писала, що полковник Служби безпеки України Іван Воронич служив у підрозділі, який наступав на Курську область РФ у 2024 році. Раніше він також керував групою, яка ліквідувала терориста Арсенія Павлова, відомого за псевдонімом "Моторола".

Також читайте: Ліквідовано кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві, - СБУ. ВIДЕО

Автор: 

нацизм (154) СБУ (13124) вбивство (3138) екстремізм (78)


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Топ коментарі
+10
Щось не клеїться, бо вбивці були азербайджанцями...
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16.07.2025 15:45 Відповісти
+7
Його вбивство організовала рашка.
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16.07.2025 15:45 Відповісти
+7
Біла етнодержава на Закарпатті, де живуть мадяри і роми?
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16.07.2025 15:49 Відповісти
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Його вбивство організовала рашка.
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16.07.2025 15:45 Відповісти
Мені іноді здається, що США воюють за ***** проти нас. Це охоплює все: від поширення ненависті до України американськими впливовими особами до саботажу узгоджених поставок зброї на найвищому урядовому рівні, а тепер це навіть вбивство українського офіцера, оплаченого США.
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16.07.2025 15:49 Відповісти
маячня
це не США
the base це неонацистське угрупування, яке діє на території США, Канади, Австралії, Південної Африки, та яке переслідується правоохоронцями цих країн за екстримізм та тероризм, у т.ч. вбивства, диверсії
засновник - громадянин США, спец у відставці, який емігрував на *********, де живе у підері із своєю дружиною-кацапською, яка є кадровим офіцером фсби
це робота фсби під прикриттям неонацистського угрупування
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16.07.2025 15:55 Відповісти
Щось не клеїться, бо вбивці були азербайджанцями...
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16.07.2025 15:45 Відповісти
При чём тут национальность?
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16.07.2025 15:52 Відповісти
але ж вони були азербайджанцями, частиною москалького криміналу, Азербайджан тут ні до чого, але чому Вороничі, і українці загалом, не повинні знати нічого про вбивць?
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16.07.2025 16:20 Відповісти
The Base (с англ. - «Основа») - неонацистская военизированная группировка белых сепаратистов. Действует, в частности, в США, Канаде, Австралии и Южной Африке. Выступает за формирование отдельных государств для белых. Действует при помощи терроризма и попыток насильственного свержения существующих правительств.
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16.07.2025 16:54 Відповісти
а зі слів самих рашиків вони є чорнодупими чурками. достатньо почитать їх телеграмканали за останній місяць щоб переконатись що росіяни не вважають ні своїх ні чужих кавказців білою нацією
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16.07.2025 15:53 Відповісти
Там ВСЕ не клеїться - від початку і до т.зв "ліквідації виконавців"
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16.07.2025 15:59 Відповісти
А вбивця Бандери-був українцем. У обох випадках вбивці працювали на фсб- нквс. І що?
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16.07.2025 16:13 Відповісти
Виконавцями могли бути любої національності вилупки навіть наркоман за дозу
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16.07.2025 16:13 Відповісти
Знову якась туфта. Нема в нас ніяких неонацистів.
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16.07.2025 15:46 Відповісти
є
тіко вони поза законом
фсба їх намагається контролювати та фінансувати
Служба Божа на них полює, полює ефективно
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16.07.2025 15:58 Відповісти
the base це бойова філія фсби, особовий склад якої - кадрові фсб-шники
цру та фбр за це добре відомо
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16.07.2025 15:47 Відповісти
‼️ Американське угруповання «База» взяло на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ в Києві, - The Guardian.

У 2024 році Рада ЄС оголосила про додавання американського неонацистського угруповання «База» до свого списку терористів.
Його лідер, колишній підрядник ФБР та Пентагону, проживає на росії.
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16.07.2025 15:51 Відповісти
у США це угрупування поза законом, на нього полюють фбр та цру
засновник угрупування проживає у підері разом із дружиною-фсб-шницею
це фсба
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16.07.2025 15:56 Відповісти
Біла етнодержава на Закарпатті, де живуть мадяри і роми?
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16.07.2025 15:49 Відповісти
Я сподіваюся наш моссад теж вбиває агентів нквс, просто це не висвітлюється
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16.07.2025 15:51 Відповісти
Якийсь булшит, щоб скрити правду !
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16.07.2025 15:51 Відповісти
правда проста - це фсба, як не було б прикро, бо контррозвідка тупо проїпала
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16.07.2025 16:00 Відповісти
а може поважный силовик обещал допомогу в получении гражданства а денюжку скрысил?
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16.07.2025 16:19 Відповісти
слідство триває
усі версії мають бути відпрацьовані
але є гіркий факт - вбитий спец, за ним стежили, вираховували, з'ясовували спосіб життя та графік - отже чистий пройоп контррозвідки та вб
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16.07.2025 16:21 Відповісти
Коли розвалиться недоімперія, це ж скільки непотріба по всьому світу залишиться без роботи та грошей
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16.07.2025 15:54 Відповісти
Декого "підбере" коммі_Китай, декого -- чучхеленд. Хтось емігрує до Ізраїлю чи Венесуели.

Але чимала частина, мабуть, зіп'ється і здохне.
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16.07.2025 16:17 Відповісти
Вони там що, Цензор читають? Я якось писав з цього приводу 11.07.2025 21:30
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16.07.2025 15:57 Відповісти
вважаю - замилювання в цілях самореклами. Хто зґвалтував Наомі Кемпбелл? І тракторист Вася з залу: -Я! Я!
А в загальному: брат єрмака тімафєєвічя живий - та й слава Богу
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16.07.2025 15:59 Відповісти
Агенти фсб, цру та фбр в одній терористичній філії фсб в санкт-петербурзі, які вбивають українців (білу расу, до речі) та є неонацистами, які за білу расу???)))) Це що, збіговисько психів з розладами мислення? хто таку маячню вигадав?
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16.07.2025 16:00 Відповісти
Туфта для идиотов.
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16.07.2025 16:17 Відповісти
нарешті і у нас тепер є своя заборонена правоекстремістська терористична організація. Малюка можн з цим вітати. Прямо через тєлєграм.
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16.07.2025 16:18 Відповісти
чергова локшина
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16.07.2025 16:38 Відповісти
 
 