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Новини Фото Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
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ДБР викрило схему незаконної мобілізації та побиття в РТЦК на Одещині: затримано 9 осіб. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили в одному з районних ТЦК та СП Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. За даними слідства, чоловіків силоміць утримували, били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Затримано дев’ятьох учасників організованої групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків

За даними слідства, для покращення показників мобілізації шестеро посадовців РТЦК організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків. До діяльності вони залучили трьох представників місцевої громадської організації, які допомагали розшукувати громадян та збирати інформацію про них.

Працівники ДБР задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

Також читайте: Через можливі порушення прав у ТЦК на Тернопільщині відкрили кримінальне провадження, - ОГПУ

ДБР викрило в Одеській області схему незаконної мобілізації
ДБР викрило в Одеській області схему незаконної мобілізації
ДБР викрило в Одеській області схему незаконної мобілізації

Вчинення щодо потерпілих дій сексуального характеру

Також слідством встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які використовувалися для фізичного впливу на громадян.

Також читайте: Лубінець вимагає покарати посадовців ТЦК та ВЛК через мобілізацію чоловіка з психічним розладом, який застрелив двох інструкторів на Чернігівщині

Затримано дев’ятьох учасників групи

Наразі затримано дев’ятьох учасників групи. Їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 КК України).

Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усіх осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інших можливих потерпілих.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Також дивіться: Смерть чоловіка після перебування у ТЦК на Закарпатті: ДБР розпочало розслідування. ФОТО

ДБР викрило в Одеській області схему незаконної мобілізації
ДБР викрило в Одеській області схему незаконної мобілізації
ДБР викрило в Одеській області схему незаконної мобілізації
ДБР викрило в Одеській області схему незаконної мобілізації

Автор: 

Одеська область (4121) ДБР (3959) ТЦК та СП (1214)
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Топ коментарі
+13
І хто тут скаже,що тцкуни це не бандформування? Захистуни тцкунів! Ви де?
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16.06.2026 14:50 Відповісти
+11
Це ті же що на 30 штук баксів намагалися розвести якогось крутелика, чи їх вже по тихому відпустили?
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16.06.2026 14:38 Відповісти
+8
Методичку нужно им сначала получить. Неудобно вышло.
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16.06.2026 14:52 Відповісти
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Це ті же що на 30 штук баксів намагалися розвести якогось крутелика, чи їх вже по тихому відпустили?
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16.06.2026 14:38 Відповісти
Їх вже випустили з СІЗО, а полюцайчик-майор досі затриманий. Мабуть просто лошок.
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16.06.2026 15:33 Відповісти
І хто тут скаже,що тцкуни це не бандформування? Захистуни тцкунів! Ви де?
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16.06.2026 14:50 Відповісти
Методичку нужно им сначала получить. Неудобно вышло.
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16.06.2026 14:52 Відповісти
Методичка потрібна для кацапських ботів
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16.06.2026 14:53 Відповісти
а ці по велінню зеленого серця ?
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16.06.2026 15:02 Відповісти
всі в швецію повтікали як ти!
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16.06.2026 15:05 Відповісти
Я вже в Швейцарії!
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16.06.2026 15:22 Відповісти
Він не зрозуміє. Він пенЗЄонер, а не знавець інформаційних технологій. Не потрібно розсипати бісер перед свинями.
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16.06.2026 15:52 Відповісти
Я вже повернувся в Україну!
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16.06.2026 15:44 Відповісти
Президент,ВР створили спеціально таку ситуацію по мобілізації і демобілізації,щоб стравити народ в Україні,а потім скажуть---все нема кому воювати--здаємся Це план кремля і наших інородців Іде безсистемна але ворожа діяльність і з нашими зарубіжним партнерами.
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16.06.2026 14:52 Відповісти
Прошу. То президент, чи ВР всім складом по черзі фізично з тих людей позбиткувалися?
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16.06.2026 14:58 Відповісти
так і Гітлер нікого не застрелив під час 2 світової
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16.06.2026 15:03 Відповісти
Я так розумію, ви намагаєтеся порівняти керівництво держави з Гітлером, а цей зброд з ейнзац командами військ СС? Так то даремно. То було злочинне високоорганізоване військо, а це звичайні бандюки, для яких в переважній більшості досить лопати між роги.
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16.06.2026 15:12 Відповісти
я не намагаюсь порівняти керівництво України з Гітлером,

але ж і ти чомусь всю відповідальність перекладаєш лише на виконавців.

Переважних бандюків виправдовує їх начальство (подивись виступи обласних очільників ТЦК на засіданнях ТСК з Гончаренком). Мовляв так звісно не можна робити, але ж ...
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16.06.2026 15:18 Відповісти
Цілком можливо. Я не настільки глибоко в темі, щоб розмірковувати про організаторів. В моїй системі координат жодна адекватна людина не виконає наказ позбиткуватися з людини, тим більше, якщо вона особисто не несе жодної загрози. Тому в даному випадку - виконавці то не люди з усіма наслідками. В тому числі для їх здоров'я і життя. Коли на вас нападає скажений звір, ви не ведете з ним балачок.
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16.06.2026 15:23 Відповісти
коли до тебе підходить колектив лобуряк без боді-камер, в гражданці і балаклавах, то назвати цей процес законними вимогами військових ТЦК якось не виходить. І тим не менше, керівництво ТЦК називає це саме законними вимогами. Тобто начальство виправдовує такі дії. Хіба це не організатори ?
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16.06.2026 15:36 Відповісти
Для колективу лобуряк в цивільному і балаклавах людство не придумало нічого кращого окрім залізної монтировки або ж звичайної сокири в авто. 99 % - допомагає навіть без застосування. Вони лобуряки, а не самогубці. Квартира або приватний будинок - то звичайно ж мисливська зброя.
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16.06.2026 15:50 Відповісти
як показує досвід, наша держава придумала для них повне виправдання їх дій, а для власників монтіровок - реальний термін ув'язнення. Приватний будинок і наявність лопати на захист від нападників в балаклавах - це в наших реаліях тлумачиться, як протидія законній діяльності військовослужбовців.

У людей повно очей і люди бачать як воно є насправді, а не як мало б бути.
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16.06.2026 15:58 Відповісти
В кожного злочину є ВИКОНАВЕЦЬ.
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16.06.2026 15:03 Відповісти
а якщо злочини набувають масовості на всій території, то, мабуть, ще й організатор
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16.06.2026 15:11 Відповісти
Це ІПСО.
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16.06.2026 15:03 Відповісти
І як ці інваліди тцкашники фронтові таке виробляли,неможе такого бути
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16.06.2026 15:05 Відповісти
а мєнти, що працюють на прикритті тецекунів та підробляють у них таксистами?
що, з мєнтамі?
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16.06.2026 15:07 Відповісти
Вибачаюсь, але мусора.
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16.06.2026 15:12 Відповісти
Вопрос. Задержанные военнослужащие ТЦК и три представителя общественной организации раненые фронтовики списанные или переведенные в тыл?
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16.06.2026 15:08 Відповісти
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16.06.2026 15:24 Відповісти
ТЦК в Одесі своїм беспределом, коррупцією, і садизмом працює на рашку - на нашого ворога! Де той Лубінець - хренов захисник зеленського у якого бояре погані, а цей диктаторчик зеля який кришує і очолує цей беспредел і корупцію в тцк хороший ? Чому в Одесу він перевірки не присилає до тцк?
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16.06.2026 15:31 Відповісти
"Працівники ДБР встановлюють усіх осіб, причетних до вчинення злочинів" - 🤣🤣🤣
Кожен перший тцкашник!
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16.06.2026 15:32 Відповісти
Сподіваюсь, виродків, які знущалися з людей, посадять на максимальний термін рано чи пізно 😠
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16.06.2026 15:33 Відповісти
Практика показує, що нікого не посадять. Не на часі.
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16.06.2026 15:39 Відповісти
О це добре, сподіваюсь буде кому на зоні лапті в зубах тягать )))
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16.06.2026 16:09 Відповісти
 
 