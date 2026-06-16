ДБР викрило схему незаконної мобілізації та побиття в РТЦК на Одещині: затримано 9 осіб. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили в одному з районних ТЦК та СП Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. За даними слідства, чоловіків силоміць утримували, били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Затримано дев’ятьох учасників організованої групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків

За даними слідства, для покращення показників мобілізації шестеро посадовців РТЦК організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків. До діяльності вони залучили трьох представників місцевої громадської організації, які допомагали розшукувати громадян та збирати інформацію про них.

Працівники ДБР задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

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Вчинення щодо потерпілих дій сексуального характеру

Також слідством встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які використовувалися для фізичного впливу на громадян.

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Затримано дев’ятьох учасників групи

Наразі затримано дев’ятьох учасників групи. Їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 КК України).

Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усіх осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інших можливих потерпілих.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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