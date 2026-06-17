Міноборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК: "Насильство категорично неприпустиме"
Міністерство оборони України розпочне службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на тлі нещодавніх резонансних інцидентів в РТЦК Одещини.
Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік за результатами наради з Командуванням Сухопутних військ, інформує Цензор.НЕТ.
Більше про перевірку в ТЦК
За словами Баніка, під час перевірок правоохоронці й профільні відомства "максимально пильно" розберуть усі звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій з боку військових ТЦК.
"Будь-яке насильство, порушення людських прав та плюндрування людської гідності щодо людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично неприпустимі, особливо на 5 рік війни", - наголосив заступник міністра.
Він зауважив, що ці скандали вкотре підтверджують потребу в масштабній реформі ТЦК, над якою наразі працює оборонне відомство.
"Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад — мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах", - додав Банік.
Що передувало?
- Раніше працівники ДБР викрили в одному з районних ТЦК та СП Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. За даними слідства, чоловіків силоміць утримували, били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Затримано дев’ятьох учасників організованої групи.
- В Одесі судитимуть трьох співробітників ТЦК та їхніх спільників, яких обвинувачують у викраденні чоловіка призовного віку й вимаганні в нього грошей.
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Перевіряти може-фінанси, постачання, загальний стан бойових частин( чи є де розміщуватися, санітарні вимоги,..). Ніяких наказів, що змінють функції чи структуру ЗСУ, Міноборони не має повноважень видавати.
Не кажучи про керовніків з держсекретарями з КМУ, ВЦДА, СБУ, ДБР, і далі за списком держОрганів в України, аж до комунальних служб з надання ритуальних послух(за чималенькі гроші)!!!
В армии с 22го но то что происходит там уже где то два года, я не про Кеш сейчас, а про то как бьют людей и маски шоу
Мабуть Олексій Дубовик отак собі уявляє "шарф-трубу"?
Ладно. То таке. Система накульгує, але працює. Окрім перевірок, як міноборони пропонує стимулювати до мобілізації ? Нікого не будемо брати в армію ? Нехай воюють ті що уже там ?
Чи це вкинули щоб запудрити мізки без подальшого виправлення ситауції
Спочатку ми перевiряемо та модернiзуемо ТЦК, бо там насильство (i спробуйте сказати що це не так);
Потiм мобiлiзацiя стопориться, бо лише бусифiкацiя дозволяла мати гарматне м'ясо на фронтi;
Далi на бiлому конi виiзджае якись невiдомий Вова i каже: - фiнiта ля комедiя, в Украiни бiльше немае ресурсу на спротив, доведеться бачити мир в очах путiнга;
А там - або корейський або фiнський сценарiй.
А ще Зеленскій особисто провів реформу ТЦК, змінив усіх повним складом, і призначив нових! Тому говорити таке це гра рукою Кремля по рейтингу Зеленского!