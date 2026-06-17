Міноборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК: "Насильство категорично неприпустиме"

Міністерство оборони України розпочне службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на тлі нещодавніх резонансних інцидентів в РТЦК Одещини.

Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік за результатами наради з Командуванням Сухопутних військ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про перевірку в ТЦК

За словами Баніка, під час перевірок правоохоронці й профільні відомства "максимально пильно" розберуть усі звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій з боку військових ТЦК.

"Будь-яке насильство, порушення людських прав та плюндрування людської гідності щодо людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично неприпустимі, особливо на 5 рік війни", - наголосив заступник міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сухопутні війська про викриття незаконної схеми мобілізації в одеському РТЦК: Вчинки фігурантів будуть кваліфіковані відповідно до чинного законодавства

Він зауважив, що ці скандали вкотре підтверджують потребу в масштабній реформі ТЦК, над якою наразі працює оборонне відомство.

"Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад — мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах", - додав Банік.

Що передувало?

Раніше працівники ДБР викрили в одному з районних ТЦК та СП Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. За даними слідства, чоловіків силоміць утримували, били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Затримано дев’ятьох учасників організованої групи.

В Одесі судитимуть трьох співробітників ТЦК та їхніх спільників, яких обвинувачують у викраденні чоловіка призовного віку й вимаганні в нього грошей.

Читайте також: 95% громадян мобілізуються нормально, але підхід треба міняти, - Федоров про організаційні недоліки у роботі ТЦК