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Новини Протиправні дії ТЦК Перевірки біля ТЦК
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Міноборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК: "Насильство категорично неприпустиме"

ТЦК

Міністерство оборони України розпочне службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на тлі нещодавніх резонансних інцидентів в РТЦК Одещини.

Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік за результатами наради з Командуванням Сухопутних військ, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про перевірку в ТЦК

За словами Баніка, під час перевірок правоохоронці й профільні відомства "максимально пильно" розберуть усі звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій з боку військових ТЦК.

"Будь-яке насильство, порушення людських прав та плюндрування людської гідності щодо людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично неприпустимі, особливо на 5 рік війни", - наголосив заступник міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сухопутні війська про викриття незаконної схеми мобілізації в одеському РТЦК: Вчинки фігурантів будуть кваліфіковані відповідно до чинного законодавства

Він зауважив, що ці скандали вкотре підтверджують потребу в масштабній реформі ТЦК, над якою наразі працює оборонне відомство.

"Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад — мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах", - додав Банік.

Що передувало?

Читайте також: 95% громадян мобілізуються нормально, але підхід треба міняти, - Федоров про організаційні недоліки у роботі ТЦК

Автор: 

Міноборони (7891) перевірка (1322) ТЦК та СП (1220)
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Топ коментарі
+18
Ах ви ж наші золотка! Та ви ж нічого не знали???!!!! 😲 Твою ж дивізію! Невже і Зєлєнскій дізнається? 🤔
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17.06.2026 16:14 Відповісти
+16
Тцк самі себе будуть перевіряти? Нічого не знайдуть, все чисто , всі працюють за 20тисяч гривень на місяць , самим не смішно?
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17.06.2026 16:12 Відповісти
+6
Краще б відповіли, чому тцкуни бігають по вулицях в балаклавах?
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17.06.2026 16:35 Відповісти
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Тцк самі себе будуть перевіряти? Нічого не знайдуть, все чисто , всі працюють за 20тисяч гривень на місяць , самим не смішно?
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17.06.2026 16:12 Відповісти
Просто вам ведмідь на розводі ще не довів, що ТЦК, це Сухопутні Війська які відносяться до Міноборони тільки структурно. Міноборони не призначае і не звільняє посадових осіб у ЗСУ.
Перевіряти може-фінанси, постачання, загальний стан бойових частин( чи є де розміщуватися, санітарні вимоги,..). Ніяких наказів, що змінють функції чи структуру ЗСУ, Міноборони не має повноважень видавати.
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17.06.2026 17:30 Відповісти
Чого ромка істомін не в окопі? Теж ненавчений воювати?
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17.06.2026 17:31 Відповісти
А чому ти ще не в окопі, хоча гєрасімов тебе особисто собаками шукає?
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17.06.2026 17:35 Відповісти
воно у юзіка унітаз миє. нема коли Батьківщину захищати.
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17.06.2026 18:21 Відповісти
Ах ви ж наші золотка! Та ви ж нічого не знали???!!!! 😲 Твою ж дивізію! Невже і Зєлєнскій дізнається? 🤔
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17.06.2026 16:14 Відповісти
пліз , прошу пана до окопу
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17.06.2026 16:15 Відповісти
Заранее предупредить "разбойников". Как предусмотрительно.
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17.06.2026 16:16 Відповісти
Стефанчуки-зеленський-свириденко з миловановим і кабміндічами, навіть і «не ЗНАЛИ», весь час свого існування на посадах, про такі події в Україні!?!?
Не кажучи про керовніків з держсекретарями з КМУ, ВЦДА, СБУ, ДБР, і далі за списком держОрганів в України, аж до комунальних служб з надання ритуальних послух(за чималенькі гроші)!!!
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17.06.2026 16:19 Відповісти
Всі ТЦК будуть "поставлені на счьотчік", ато багато заробляти стали
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17.06.2026 16:19 Відповісти
дають чого б не брати
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17.06.2026 16:21 Відповісти
Якби всі одразу давали, то їм не доводилось би безстроково тримати людей у своїх катівнях.
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17.06.2026 16:42 Відповісти
Интересно, даю ДО насильства или уже после?
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17.06.2026 17:04 Відповісти
Невже? Зараз, Голобородько буде перевяряти придуману структуру Голобородька? Постраждають ті, хто виконував незаконні вказівки самого Голобородька. І пиками тих ТЦКашників, Голобородько буде відмивати свогю репутацію зі створенням і дією ТЦК. Висновок можу передбачити вже зараз, що у встому винні ТЦК, а невідомий Володя маладєць і герой!!!
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17.06.2026 16:22 Відповісти
Давно пора, этот.бучий беспредел нужно уничтожить
В армии с 22го но то что происходит там уже где то два года, я не про Кеш сейчас, а про то как бьют людей и маски шоу
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17.06.2026 16:23 Відповісти
И Кеш тоже важно
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17.06.2026 16:25 Відповісти
Хлопець! Ти заблукав! Тобі на страна.с,..у, щоб на гєрасімова жалітится, а ти на український сайт забрів.
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17.06.2026 17:33 Відповісти
Чого свого медведчука не згадуєш?
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17.06.2026 18:07 Відповісти
Ця перевірка по своїй суті ні про що. Що і як має трактуватись, як насильство? Яким чином можна перевірити, чи було насильство?
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17.06.2026 16:25 Відповісти
До 22 року, тцк були ніхто майже, а зараз майже необмежена влада і вседозволеність, цікаво хто за цим "ват" стоїть?
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17.06.2026 16:26 Відповісти
Це таке саме складне питання як і риторичне: "хто такий Вова?".
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17.06.2026 16:37 Відповісти
ОПГ квартал
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17.06.2026 16:49 Відповісти
"и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (с)
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17.06.2026 16:28 Відповісти
Ага, схаменулися. Репутацію ТЦК вже ніщо не змінить.
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17.06.2026 16:30 Відповісти
ТЦК ещё полбеды. Основная проблема это ВЛК 5-ти минутки. Дохторей когда за жопу будут брать, ибо все беды от них.
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17.06.2026 16:47 Відповісти
ну нарешті. Бо мобілізація потрібна -але не принизлива. Не можна довіряти свій захист розтоптаній тобою людині
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17.06.2026 16:30 Відповісти
Краще б відповіли, чому тцкуни бігають по вулицях в балаклавах?
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17.06.2026 16:35 Відповісти
Вони соромляться що вони таки гарні
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17.06.2026 16:42 Відповісти
"«Більшість громадян плутають балаклави з формою одягу військовослужбовців шарф-труба», - так заявив керівник обласної ТЦК та СП Олексій Дубовик."
Мабуть Олексій Дубовик отак собі уявляє "шарф-трубу"?
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17.06.2026 16:48 Відповісти
Це в котрий раз вже перевірка буде? Попередні перевірки щось змінили на краще? 🤔
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17.06.2026 16:39 Відповісти
нічого не знайшли просто. може зараз щось знайдуть.
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17.06.2026 16:41 Відповісти
А як привозять бусифікованих в кайданках в звичайну поліклініку на ВЛК - це нормально? Так в кайданках по лікарях і водять.
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17.06.2026 16:41 Відповісти
Колись у радянськiй школi ми читали стiшок: У рiчцi вражу щуку утопити ! Послухали лисичку, та щуку кинули у рiчку.
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17.06.2026 16:41 Відповісти
Тобто нарешті визнали що насильство з боку тцк це не вороже іпсо ?
Ладно. То таке. Система накульгує, але працює. Окрім перевірок, як міноборони пропонує стимулювати до мобілізації ? Нікого не будемо брати в армію ? Нехай воюють ті що уже там ?
Чи це вкинули щоб запудрити мізки без подальшого виправлення ситауції
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17.06.2026 16:41 Відповісти
Ну так очевидно ж, що це частина примусу до миру.

Спочатку ми перевiряемо та модернiзуемо ТЦК, бо там насильство (i спробуйте сказати що це не так);

Потiм мобiлiзацiя стопориться, бо лише бусифiкацiя дозволяла мати гарматне м'ясо на фронтi;

Далi на бiлому конi виiзджае якись невiдомий Вова i каже: - фiнiта ля комедiя, в Украiни бiльше немае ресурсу на спротив, доведеться бачити мир в очах путiнга;

А там - або корейський або фiнський сценарiй.
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17.06.2026 16:44 Відповісти
Правоохоронці, особливо, будуть розглядати скарги. Це жарт якийсь, вони ж співучасники. Все набагато складніше. Тут цілий трибунал треба по воєнним злочинам тцк та поліції. Це тисячі злочинців, взагалі патова ситуація
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17.06.2026 16:44 Відповісти
Всем а-та-та сделать...
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17.06.2026 17:02 Відповісти
Здравствуйте, мы к вам с проверкой, вы случайно не применяете насилие в отношении граждан Украины ? Нет ? Ну и молодцы... На кого это всё расчитано, подозреваю что нас всех держат за идиотов...
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17.06.2026 17:06 Відповісти
Це ж було уже!
А ще Зеленскій особисто провів реформу ТЦК, змінив усіх повним складом, і призначив нових! Тому говорити таке це гра рукою Кремля по рейтингу Зеленского!
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17.06.2026 17:09 Відповісти
Насильство неприпустиме. А ухиляння від служби під час дії військового стану припусти? Коли стоїть питання виживання держави. Якщо сикливий ухилянд добровільно не з'являється до ТЦК, значить його треба доставити силою, а як інакше? Сцикунам давно пора усвідомити, якщо вони не будуть служити в українській армії, то фронт посиплеться і тоді вони будуть служити в російській армії, а там з ними ніхто панькатися так як в Україні не буде.
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17.06.2026 17:32 Відповісти
Держава - це ще та найобка. Гарантії того, що буде достойна пенсія - 0,0%. Гарантії того, що твою дитину, яку держава не допомагала ростити, заберуть на якусь чергову війну - 100%. Ти - кріпак. І доля твоя - кріпацька. Тебе з дитинства вчать "бути хорошим громадянином". Тобто - слухняним. Не ставити незручних питань. Платити податки. Терпіти. Мовчати. Не хитати човен. Народжувати нових платників податків і нових солдатів. Віддавати державі роки життя, здоров'я, нервову систему і гнути спину - в надії, що потім тобі щось повернеться. Але історія людства показує, що коли починається криза, війна, голод або переділ ресурсів як зараз у світі - держава першою згадує не про твої права, а про твої обов'язки.
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17.06.2026 17:54 Відповісти
Ви подивіться які обличчя у генералів пентагону, спокійні врівноважені прості люди з ВІЙСЬКОВИМ досвідом і без"обожествління" (рекрут ти гівно а я бог) і порівняйте обличчя у мо, сирок, Гаврилюк така припухлість наче щодня бухають, у гнатова як у маніяка погляд, про хфедорова взагалі мови нема , не служив ні разу, про яку довіру до них простому солдату може бути??
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17.06.2026 18:06 Відповісти
 
 