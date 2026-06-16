Викрали чоловіка і вимагали 6000 доларів: в Одесі судитимуть працівників ТЦК

В Одесі судитимуть трьох співробітників ТЦК та їхніх спільників, яких обвинувачують у викраденні чоловіка призовного віку й вимаганні в нього грошей.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Погрожували, залякували та вимагали гроші

"Прокурори Київської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох фігурантів справи, серед яких працівники РТЦК, голова та член громадської організації. Чотирьом обвинуваченим інкримінують незаконне позбавлення волі та вимагання, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України)", – йдеться в дописі.

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За даними прокуратури, в січні троє співробітників РТЦК та СП разом із членом громадської організації їхали службовим автомобілем Mercedes-Benz Vito по Київському району м. Одеси. Біля одного з будинків вони помітили чоловіка призовного віку та силоміць заштовхали в автомобіль.

"Там погрожували, залякували та вимагали гроші. Під впливом погроз та насильства потерпілий був змушений передати їм 6000 доларів США, після чого його відпустили", – додали у прокуратурі.

Правоохоронці інформують, що встановили причетність згаданого члена ГО до ще одного злочину. За даними слідства, у змові з керівником ГО вони реалізовували схему одержання коштів від призовників, обіцяючи вплив на посадовців РТЦК та СП.

"Очільник організації запевняв потенційних "клієнтів" у можливості вирішення питань із мобілізацією, а його підлеглий виконував роль посередника та підшукував охочих скористатися такими "послугами". Так, під час зустрічей біля одного з кафе фігуранти отримали від "клієнта" 1500 доларів. Наступного дня чоловікові передали посвідчення члена ГО, що, за їх словами, мало захистити від мобілізаційних питань", – йдеться у повідомленні.

Керівнику громадської організації та його спільнику інкриміновано зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу).

Раніше працівники ДБР викрили в одному з районних ТЦК та СП Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. За даними слідства, чоловіків силоміць утримували, били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Затримано дев’ятьох учасників організованої групи.

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