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Новини Протиправні дії ТЦК Корупція ТЦК
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Викрали чоловіка і вимагали 6000 доларів: в Одесі судитимуть працівників ТЦК

Викрили працівників ТЦК на Одещині

В Одесі судитимуть трьох співробітників ТЦК та їхніх спільників, яких обвинувачують у викраденні чоловіка призовного віку й вимаганні в нього грошей.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Погрожували, залякували та вимагали гроші

"Прокурори Київської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох фігурантів справи, серед яких працівники РТЦК, голова та член громадської організації. Чотирьом обвинуваченим інкримінують незаконне позбавлення волі та вимагання, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України)", – йдеться в дописі.

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За даними прокуратури, в січні троє співробітників РТЦК та СП разом із членом громадської організації їхали службовим автомобілем Mercedes-Benz Vito по Київському району м. Одеси. Біля одного з будинків вони помітили чоловіка призовного віку та силоміць заштовхали в автомобіль.

"Там погрожували, залякували та вимагали гроші. Під впливом погроз та насильства потерпілий був змушений передати їм 6000 доларів США, після чого його відпустили", – додали у прокуратурі.

Викрили працівників ТЦК на Одещині

Викрили працівників ТЦК на Одещині

Викрили працівників ТЦК на Одещині

Викрили працівників ТЦК на Одещині

Правоохоронці інформують, що встановили причетність згаданого члена ГО до ще одного злочину. За даними слідства, у змові з керівником ГО вони реалізовували схему одержання коштів від призовників, обіцяючи вплив на посадовців РТЦК та СП.

"Очільник організації запевняв потенційних "клієнтів" у можливості вирішення питань із мобілізацією, а його підлеглий виконував роль посередника та підшукував охочих скористатися такими "послугами". Так, під час зустрічей біля одного з кафе фігуранти отримали від "клієнта" 1500 доларів. Наступного дня чоловікові передали посвідчення члена ГО, що, за їх словами, мало захистити від мобілізаційних питань", – йдеться у повідомленні. 

Керівнику громадської організації та його спільнику інкриміновано зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу).

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Автор: 

Одеса (5860) Одеська область (4121) прокуратура (3724) ТЦК та СП (1214) Одеський район (656)
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16.06.2026 22:47 Відповісти
чергове іпсо про котиків??ніколи раніше і ось раптом знову??....цікаво капці носити тренувалися вже??
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16.06.2026 22:49 Відповісти
Так почти у каждого вымогают и по 10к, 6к еще мало. И не только в Одессе,везде!
Судить нужно 99% тцкашников.
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16.06.2026 22:50 Відповісти
Це з тих 5%, про які говорив пан Федоров. А 95% мобілізуються нормально, не сумнівайтеся. Оце все з відбитими органами, вимаганням грошей і так далі - це 5%. Хто не вірить - жде бурятів і не хоче перемоги.
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16.06.2026 22:54 Відповісти
завтра буде капці приносити .
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16.06.2026 22:57 Відповісти
Пам'ятаю це. Тоді ще ходили чутки, що їх затримували саме СБУ, а не ДБР, тому що вони вирішили заробити на комусь, хто мав родичів в СБУ...
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16.06.2026 22:58 Відповісти
А, захисників ТЦК, щось немає
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16.06.2026 23:00 Відповісти
Це мафія !!
Як же це вони не бояться найяснішого піськомена !!!!
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16.06.2026 23:02 Відповісти
 
 