ТЦК на Прикарпатті затримали батька вісьмох дітей, який не оформив відстрочку від мобілізації
В Івано-Франківській області військовослужбовці ТЦК на чотири години затримали батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Донеччини, який виховує вісьмох дітей-сиріт. Згодом чоловік пройшов ВЛК та отримав можливість оформити законну відстрочку, яка не була зафіксована вчасно.
Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент з ТЦК: затримання вихователя
Офіс омбудсмена отримав інформацію про подію, що сталася з багатодітним батьком-вихователем дитячого будинку сімейного типу, який разом із родиною приїхав до Івано-Франківщини з прифронтової Донеччини. Чоловік та його дружина спільно виховують вісьмох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Під час перебування всієї великої родини на оздоровленні в Івано-Франківській області, чоловіка раптово затримали на вулиці та примусово доставили до місцевого районного ТЦК та СП, де утримували близько чотирьох годин.
"Ми з’ясували: українець має законне право на відстрочку, однак вчасно її не оформив і не пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Після мого втручання в ситуацію чоловік пройшов ВЛК та отримав можливість оформити відстрочку через ЦНАП відповідно до вимог чинного законодавства", — повідомив Лубінець.
Відстрочку треба фіксувати самостійно
Зважаючи на цей випадок, омбудсмен звернувся із закликом до всіх категорій громадян, які мають підстави для звільнення від призову за сімейними обставинами: опікунів, піклувальників, прийомних батьків, патронатних вихователів та батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування до 18 років.
Лубінець наголосив, що держава не надає звільнення від мобілізації автоматично за фактом наявності документів про опіку. Громадяни зобов'язані самостійно і завчасно ініціювати цей процес одним із доступних способів:
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Через територіальні центри комплектування (ТЦК та СП);
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Через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
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За допомогою електронних інструментів у застосунку "Резерв+".
Вимога припинити "бусифікацію"
Водночас Лубінець наголосив, що провина за подібні інциденти лежить не лише на правовій необізнаності громадян, а й на самих представниках мобілізаційних органів, які продовжують практикувати затримання.
"Такі історії знову і знову піднімають питання необхідності системної реформи підходів до мобілізаційних процедур та недопущення ситуацій, коли люди з законним правом на відстрочку змушені це право додатково доводити на місці. Або коли трапляються системні випадки бусифікації. Важливо вдосконалювати підходи до мобілізаційних процедур. Наше завдання — не лише реагувати на конкретні випадки, а й запобігати виникненню подібних ситуацій у майбутньому", - резюмував омбудсмен.
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2. У Лубінця немає взагалі ніяких повноважень, інструментів і засобів виправити цей схематоз.
Все, що може зробити Лубінець - це лише оприлюднення фактів.
То які претензії саме до Лубінця ?
Чи то переведення провини з реальних винуватців на когось іншого ?
Власне, у 2014 так і було. І навіть у 2022 так було - мій знайомий викладач універу не оформив вчасно відстрочку, прийшов уже за повісткою до ТЦК і не доніс якісь там документи. І його ніхто не мобілізував, а просто сказали, що треба донести, і виписали нову повістку на наступний тиждень. Він доніс документи і оформив відстрочку.
Тепер питання: ЧОМУ ЗАРАЗ НЕ ТАК????
Хоча дивно, є пенсійний фонд, там є база всіх інвалідів які отримують пенсію, чому б їх не поєднати?
А що робити виконавцям? Добровольці не йдуть - Сирському все рівно хто буде в окопі - спійманий тракторист чи робітник тцк.
Отримуйте папірці, оновлюйте облікові дані.
Якщо у вас є серйозна підстава відстрочки - працюйте на своїх економічних фронтах, ніхто вам і слова не скаже.
А так - вам же пофіг, ви в той Резерв+ і не заглядаєте.
А потім - рятуйте, ТЦК п***ри...
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Нема підстав для відстрочок - йдіть по рекрутингу, вакансій в нормальних підрозділах море. І ставлення зовсім інше, бо добровольців ми завжди поважаємо. Похєру, коли прийшов - в 22-му чи в 26-му.