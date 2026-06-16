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Новини Відстрочка від мобілізації Мобілізація в Україні
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ТЦК на Прикарпатті затримали батька вісьмох дітей, який не оформив відстрочку від мобілізації

тцк

В Івано-Франківській області військовослужбовці ТЦК на чотири години затримали батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Донеччини, який виховує вісьмох дітей-сиріт. Згодом чоловік пройшов ВЛК та отримав можливість оформити законну відстрочку, яка не була зафіксована вчасно.

Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Інцидент з ТЦК: затримання вихователя

Офіс омбудсмена отримав інформацію про подію, що сталася з багатодітним батьком-вихователем дитячого будинку сімейного типу, який разом із родиною приїхав до Івано-Франківщини з прифронтової Донеччини. Чоловік та його дружина спільно виховують вісьмох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Під час перебування всієї великої родини на оздоровленні в Івано-Франківській області, чоловіка раптово затримали на вулиці та примусово доставили до місцевого районного ТЦК та СП, де утримували близько чотирьох годин.

"Ми з’ясували: українець має законне право на відстрочку, однак вчасно її не оформив і не пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Після мого втручання в ситуацію чоловік пройшов ВЛК та отримав можливість оформити відстрочку через ЦНАП відповідно до вимог чинного законодавства", — повідомив Лубінець.

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Відстрочку треба фіксувати самостійно

Зважаючи на цей випадок, омбудсмен звернувся із закликом до всіх категорій громадян, які мають підстави для звільнення від призову за сімейними обставинами: опікунів, піклувальників, прийомних батьків, патронатних вихователів та батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування до 18 років.

Лубінець наголосив, що держава не надає звільнення від мобілізації автоматично за фактом наявності документів про опіку. Громадяни зобов'язані самостійно і завчасно ініціювати цей процес одним із доступних способів:

  • Через територіальні центри комплектування (ТЦК та СП);

  • Через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

  • За допомогою електронних інструментів у застосунку "Резерв+".

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Вимога припинити "бусифікацію"

Водночас Лубінець наголосив, що провина за подібні інциденти лежить не лише на правовій необізнаності громадян, а й на самих представниках мобілізаційних органів, які продовжують практикувати затримання.

"Такі історії знову і знову піднімають питання необхідності системної реформи підходів до мобілізаційних процедур та недопущення ситуацій, коли люди з законним правом на відстрочку змушені це право додатково доводити на місці. Або коли трапляються системні випадки бусифікації. Важливо вдосконалювати підходи до мобілізаційних процедур. Наше завдання — не лише реагувати на конкретні випадки, а й запобігати виникненню подібних ситуацій у майбутньому", - резюмував омбудсмен.

Читайте також: Смерть чоловіка після перебування у ТЦК на Закарпатті: ДБР розпочало розслідування. ФОТО

Автор: 

мобілізація (3450) Івано-Франківська область (1051) Лубінець Дмитро (727) ТЦК та СП (1214)
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Топ коментарі
+15
Кріпак ходив по панським угіддям без відпускної грамоти, гайдуки були тут як тут.
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16.06.2026 17:54 Відповісти
+9
Так а що, власне, не так у конкретному випадку? 8 дітей є? Є! Законний опікун? Законний! Людина повинна мати право скористатися своїм законним правом на відстрочку...
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16.06.2026 17:57 Відповісти
+7
Людей нема, навіть зеки відмовляються йти в окопи...так спотворити мобілізацію це треба зуміти ще..я пам'ятаю на початку війни гроші пропонували тцк для того щоб тебе прийняли (!!!)
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16.06.2026 17:59 Відповісти
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Лубінця- на заміну відділення на Костянтинівському напрямку. Хлопець він моцний, всіх за пояс язиком затикає, можна буде і взвод у подальшому на Лубінця ротувати.
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16.06.2026 17:53 Відповісти
Так а що, власне, не так у конкретному випадку? 8 дітей є? Є! Законний опікун? Законний! Людина повинна мати право скористатися своїм законним правом на відстрочку...
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16.06.2026 17:57 Відповісти
1. Цей схематоз з бусифікацією придумав і організував не Лубінець.

2. У Лубінця немає взагалі ніяких повноважень, інструментів і засобів виправити цей схематоз.

Все, що може зробити Лубінець - це лише оприлюднення фактів.

То які претензії саме до Лубінця ?

Чи то переведення провини з реальних винуватців на когось іншого ?
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16.06.2026 18:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PJuY8GS61bM "Я вам ничего не должен", - Зеленський
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16.06.2026 18:09 Відповісти
Тебе разом з ним бойовою медикинею на той же напрямок! Вільна...
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16.06.2026 18:47 Відповісти
Кріпак ходив по панським угіддям без відпускної грамоти, гайдуки були тут як тут.
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16.06.2026 17:54 Відповісти
Так так завжди має бути - якщо є право на відстрочку, то в ТЦК мають надавати час оформити її.

Власне, у 2014 так і було. І навіть у 2022 так було - мій знайомий викладач універу не оформив вчасно відстрочку, прийшов уже за повісткою до ТЦК і не доніс якісь там документи. І його ніхто не мобілізував, а просто сказали, що треба донести, і виписали нову повістку на наступний тиждень. Він доніс документи і оформив відстрочку.

Тепер питання: ЧОМУ ЗАРАЗ НЕ ТАК????
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16.06.2026 17:56 Відповісти
Як тоді вибити гроші? Бізнес є бізнес.
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16.06.2026 18:39 Відповісти
Ну батько 8 дітей точно не платитиме... Легше зразу в учебці рапорт подати і одразу списатися за законними сімейними обставинами!
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16.06.2026 18:41 Відповісти
Посидить в підвалі неділю, подумає - заплатить.
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16.06.2026 18:53 Відповісти
Батько не рахував за потрібне оформлювати документ, а може в нього діти від сусіда, той в документі немає потреби... але ж тих діток треба захищати від кацапів, то хто це повинен робити - тато, сусід, чи чужий дядя?
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16.06.2026 17:57 Відповісти
Уважно читайте, це ВСИНОВЛЕНІ діти! Написано ж - дитячий будинок сімейного типу.
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16.06.2026 17:59 Відповісти
прочитав, я 100% на стороні ТЦК.
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16.06.2026 18:28 Відповісти
Питання із зірочкою. ТЦК мають право та повноваження затримувати цивільних осіб?
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16.06.2026 18:33 Відповісти
питання з двома зірочками до "питання" з зірочкою... ТЦК нікого не затримує взагалі, ТЦК мобілізує ухилянтів, бо нормальні люди самі приходять по повістці, мобілізуються, чи отримують відстрочуку.
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16.06.2026 18:43 Відповісти
Ти хоч перше речення статті прочитав? Чи нафіг воно потрібно?
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16.06.2026 18:54 Відповісти
Це дитбудинок сімейного типу..чи статтю не читали?
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16.06.2026 18:00 Відповісти
яке то має значення? дії ТЦК абсолютно правильні і логічні.
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16.06.2026 18:27 Відповісти
А, ну так. Читати, крім заголовка нетреба. Бо яке значення, яка різниця..от і навибирали у владу уродів.
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16.06.2026 18:35 Відповісти
ви так називаєте зелених слуг, які з останніх сил, жертвуючи всим, служать вам, народу і країні ?
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16.06.2026 18:56 Відповісти
Панас несе понос. Бо статті він не читає
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16.06.2026 18:02 Відповісти
сходи за кораблем! заголовок про все сказав.
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16.06.2026 18:29 Відповісти
теж мені новина, недавно мені прийшла повістка, 5й рік війни, а про мене тільки згадали. З 2007 знятий з обліку. Не було моїх даних, що я інвалід прийшлось ходити в ЦНАП.
Хоча дивно, є пенсійний фонд, там є база всіх інвалідів які отримують пенсію, чому б їх не поєднати?
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16.06.2026 17:57 Відповісти
Їх спецом Фьйодоров не поєднуює, щоб людям більше мозгоклюйки було..Дія, ПФУ, Резерв+, Хелсі..довбанутись можна. Чому немає єдиного додатку? і були б бази відразу пов'язані..бо так менше грошей зариють..невигідно.
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16.06.2026 18:04 Відповісти
Людей нема, навіть зеки відмовляються йти в окопи...так спотворити мобілізацію це треба зуміти ще..я пам'ятаю на початку війни гроші пропонували тцк для того щоб тебе прийняли (!!!)
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16.06.2026 17:59 Відповісти
а чому цей батьконе оформив документи? На лобі у нього не написано, що він племінний бик, от і забрали. Все правильно
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16.06.2026 18:00 Відповісти
А в новині не вказано, був він ухилянтом чи ні. Якщо він у розшуку, то так - затримання законне (за умови, що це робила поліція). Але якщо він просто не оформив чи не продовжив відстрочку (але червоним у Резерві не світився), то які підстави його пакувати тоді?
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16.06.2026 18:03 Відповісти
Ви статтю читали??? В нього дитбудинок сімейного типу!
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16.06.2026 18:06 Відповісти
То який же в нього статус - директора дитбудинку чи батька?Якщо батька то теж вважаю що не потрібно лишньої бюрократіі,показав паспорт з дітьми і допобачення.Мені от за сімдесят і тецекашники в мою сторону навіть не дивлятьсяТак мигцем кинуть погляд на сиву бороду,зітхнуть і пензлюють далі...Щоправда,в транспорті місце не уступають...Але у Львові то звикла річ,замолоду всі сидять,в старості стоять...
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16.06.2026 18:17 Відповісти
Тобто Ви й пост вище не читали, перед тим як мені писати?? Чи Ви аби написати чухні й похвалитись що у Вас документи не питають??
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16.06.2026 18:28 Відповісти
ТЦК - це витвір Голобородька'.
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16.06.2026 18:03 Відповісти
В смислє? А нічого, шо відстрочка має бути автоматом? Яким автоматом? Ану ану, почитаймо постанови. Не було приписного? А чия це пролема? ану ану.. почитаємо закони..І виявитсся, шо він НЕ ПОМИНЕН був нікуди йти. Все вже мало бути в базі і без нього
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16.06.2026 18:03 Відповісти
Сирка призначили на початку 2023 головкомом і як по команді вже почали ходити групи оповіщення, відразу тільки повістки роздавали...я думаю ішак + сирок придумали цей "витвір"
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16.06.2026 18:06 Відповісти
Та Сирському все рівно. Він наказав мобілізувати по 30000 кожного місяця і все. А то вже не його проблема де і хто і якими методами набере поповнення.
А що робити виконавцям? Добровольці не йдуть - Сирському все рівно хто буде в окопі - спійманий тракторист чи робітник тцк.
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16.06.2026 18:51 Відповісти
Не оформив вчасно відстрочку і не пройшов ВЛК? Хто йому доктор?
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16.06.2026 18:13 Відповісти
Навіщо при отриманні відстрочки проходити влк?
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16.06.2026 18:23 Відповісти
Треба..заброньовані теж проходять..
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16.06.2026 18:29 Відповісти
Мільйон раз вам довбням пояснювати - не чекайте поки приймуть, буде запізно.
Отримуйте папірці, оновлюйте облікові дані.
Якщо у вас є серйозна підстава відстрочки - працюйте на своїх економічних фронтах, ніхто вам і слова не скаже.
А так - вам же пофіг, ви в той Резерв+ і не заглядаєте.
А потім - рятуйте, ТЦК п***ри...
***************
Нема підстав для відстрочок - йдіть по рекрутингу, вакансій в нормальних підрозділах море. І ставлення зовсім інше, бо добровольців ми завжди поважаємо. Похєру, коли прийшов - в 22-му чи в 26-му.
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16.06.2026 18:35 Відповісти
 
 