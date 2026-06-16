ТЦК на Прикарпатті затримали батька вісьмох дітей, який не оформив відстрочку від мобілізації

В Івано-Франківській області військовослужбовці ТЦК на чотири години затримали батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Донеччини, який виховує вісьмох дітей-сиріт. Згодом чоловік пройшов ВЛК та отримав можливість оформити законну відстрочку, яка не була зафіксована вчасно.

Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Інцидент з ТЦК: затримання вихователя

Офіс омбудсмена отримав інформацію про подію, що сталася з багатодітним батьком-вихователем дитячого будинку сімейного типу, який разом із родиною приїхав до Івано-Франківщини з прифронтової Донеччини. Чоловік та його дружина спільно виховують вісьмох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Під час перебування всієї великої родини на оздоровленні в Івано-Франківській області, чоловіка раптово затримали на вулиці та примусово доставили до місцевого районного ТЦК та СП, де утримували близько чотирьох годин.

"Ми з’ясували: українець має законне право на відстрочку, однак вчасно її не оформив і не пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Після мого втручання в ситуацію чоловік пройшов ВЛК та отримав можливість оформити відстрочку через ЦНАП відповідно до вимог чинного законодавства", — повідомив Лубінець.

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Відстрочку треба фіксувати самостійно

Зважаючи на цей випадок, омбудсмен звернувся із закликом до всіх категорій громадян, які мають підстави для звільнення від призову за сімейними обставинами: опікунів, піклувальників, прийомних батьків, патронатних вихователів та батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування до 18 років.

Лубінець наголосив, що держава не надає звільнення від мобілізації автоматично за фактом наявності документів про опіку. Громадяни зобов'язані самостійно і завчасно ініціювати цей процес одним із доступних способів:

Через територіальні центри комплектування (ТЦК та СП);

Через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

За допомогою електронних інструментів у застосунку "Резерв+".

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Вимога припинити "бусифікацію"

Водночас Лубінець наголосив, що провина за подібні інциденти лежить не лише на правовій необізнаності громадян, а й на самих представниках мобілізаційних органів, які продовжують практикувати затримання.

"Такі історії знову і знову піднімають питання необхідності системної реформи підходів до мобілізаційних процедур та недопущення ситуацій, коли люди з законним правом на відстрочку змушені це право додатково доводити на місці. Або коли трапляються системні випадки бусифікації. Важливо вдосконалювати підходи до мобілізаційних процедур. Наше завдання — не лише реагувати на конкретні випадки, а й запобігати виникненню подібних ситуацій у майбутньому", - резюмував омбудсмен.

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