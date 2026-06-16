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Новости Отсрочка от мобилизации Мобилизация в Украине
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В ТЦК на Прикарпатье задержали отца восьмерых детей, который не оформил отсрочку от мобилизации

тцк

В Ивано-Франковской области военнослужащие ТЦК на четыре часа задержали отца-воспитателя детского дома семейного типа из Донецкой области, который воспитывает восьмерых детей-сирот. Впоследствии мужчина прошел ВВК и получил возможность оформить законную отсрочку, которая не была зафиксирована своевременно.

Об этом сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Инцидент с ТЦК: задержание воспитателя

Офис омбудсмена получил информацию о происшествии с многодетным отцом-воспитателем детского дома семейного типа, который вместе с семьей приехал в Ивано-Франковскую область из прифронтовой Донецкой области. Мужчина и его жена совместно воспитывают восьмерых детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Во время пребывания всей большой семьи на оздоровлении в Ивано-Франковской области мужчину внезапно задержали на улице и принудительно доставили в местный районный ТЦК и СП, где удерживали около четырёх часов.

"Мы выяснили: у украинца есть законное право на отсрочку, однако он не оформил её вовремя и не прошел военно-медицинскую комиссию (ВМК). После моего вмешательства в ситуацию мужчина прошел ВМК и получил возможность оформить отсрочку через ЦНАП в соответствии с требованиями действующего законодательства", — сообщил Лубинец.

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Отсрочку нужно оформлять самостоятельно

Учитывая этот случай, омбудсмен обратился с призывом ко всем категориям граждан, имеющих основания для освобождения от призыва по семейным обстоятельствам: опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и родителей-воспитателей, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Лубинец подчеркнул, что государство не предоставляет освобождение от мобилизации автоматически по факту наличия документов об опеке. Граждане обязаны самостоятельно и заблаговременно инициировать этот процесс одним из доступных способов:

  • Через территориальные центры комплектования (ТЦК и СП);

  • Через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

  • С помощью электронных инструментов в приложении "Резерв+".

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Требование прекратить "бусификацию"

В то же время Лубинец подчеркнул, что вина за подобные инциденты лежит не только на правовой неосведомленности граждан, но и на самих представителях мобилизационных органов, которые продолжают практиковать задержания.

"Такие истории снова и снова поднимают вопрос о необходимости системной реформы подходов к мобилизационным процедурам и недопущении ситуаций, когда люди, имеющие законное право на отсрочку, вынуждены дополнительно доказывать это право на месте. Или когда происходят систематические случаи "бусификации". Важно совершенствовать подходы к мобилизационным процедурам. Наша задача — не только реагировать на конкретные случаи, но и предотвращать возникновение подобных ситуаций в будущем", — резюмировал омбудсмен.

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Автор: 

мобилизация (3102) Ивано-Франковская область (1002) Лубинец Дмитрий (589) ТЦК (1162)
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Топ комментарии
+14
Кріпак ходив по панським угіддям без відпускної грамоти, гайдуки були тут як тут.
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16.06.2026 17:54 Ответить
+9
Так а що, власне, не так у конкретному випадку? 8 дітей є? Є! Законний опікун? Законний! Людина повинна мати право скористатися своїм законним правом на відстрочку...
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16.06.2026 17:57 Ответить
+7
1. Цей схематоз з бусифікацією придумав і організував не Лубінець.

2. У Лубінця немає взагалі ніяких повноважень, інструментів і засобів виправити цей схематоз.

Все, що може зробити Лубінець - це лише оприлюднення фактів.

То які претензії саме до Лубінця ?

Чи то переведення провини з реальних винуватців на когось іншого ?
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16.06.2026 18:04 Ответить
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Лубінця- на заміну відділення на Костянтинівському напрямку. Хлопець він моцний, всіх за пояс язиком затикає, можна буде і взвод у подальшому на Лубінця ротувати.
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16.06.2026 17:53 Ответить
Так а що, власне, не так у конкретному випадку? 8 дітей є? Є! Законний опікун? Законний! Людина повинна мати право скористатися своїм законним правом на відстрочку...
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16.06.2026 17:57 Ответить
1. Цей схематоз з бусифікацією придумав і організував не Лубінець.

2. У Лубінця немає взагалі ніяких повноважень, інструментів і засобів виправити цей схематоз.

Все, що може зробити Лубінець - це лише оприлюднення фактів.

То які претензії саме до Лубінця ?

Чи то переведення провини з реальних винуватців на когось іншого ?
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16.06.2026 18:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PJuY8GS61bM "Я вам ничего не должен", - Зеленський
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16.06.2026 18:09 Ответить
Кріпак ходив по панським угіддям без відпускної грамоти, гайдуки були тут як тут.
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16.06.2026 17:54 Ответить
Так так завжди має бути - якщо є право на відстрочку, то в ТЦК мають надавати час оформити її.

Власне, у 2014 так і було. І навіть у 2022 так було - мій знайомий викладач універу не оформив вчасно відстрочку, прийшов уже за повісткою до ТЦК і не доніс якісь там документи. І його ніхто не мобілізував, а просто сказали, що треба донести, і виписали нову повістку на наступний тиждень. Він доніс документи і оформив відстрочку.

Тепер питання: ЧОМУ ЗАРАЗ НЕ ТАК????
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16.06.2026 17:56 Ответить
Батько не рахував за потрібне оформлювати документ, а може в нього діти від сусіда, той в документі немає потреби... але ж тих діток треба захищати від кацапів, то хто це повинен робити - тато, сусід, чи чужий дядя?
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16.06.2026 17:57 Ответить
Уважно читайте, це ВСИНОВЛЕНІ діти! Написано ж - дитячий будинок сімейного типу.
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16.06.2026 17:59 Ответить
прочитав, я 100% на стороні ТЦК.
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16.06.2026 18:28 Ответить
Питання із зірочкою. ТЦК мають право та повноваження затримувати цивільних осіб?
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16.06.2026 18:33 Ответить
Це дитбудинок сімейного типу..чи статтю не читали?
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16.06.2026 18:00 Ответить
яке то має значення? дії ТЦК абсолютно правильні і логічні.
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16.06.2026 18:27 Ответить
Панас несе понос. Бо статті він не читає
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16.06.2026 18:02 Ответить
сходи за кораблем! заголовок про все сказав.
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16.06.2026 18:29 Ответить
теж мені новина, недавно мені прийшла повістка, 5й рік війни, а про мене тільки згадали. З 2007 знятий з обліку. Не було моїх даних, що я інвалід прийшлось ходити в ЦНАП.
Хоча дивно, є пенсійний фонд, там є база всіх інвалідів які отримують пенсію, чому б їх не поєднати?
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16.06.2026 17:57 Ответить
Їх спецом Фьйодоров не поєднуює, щоб людям більше мозгоклюйки було..Дія, ПФУ, Резерв+, Хелсі..довбанутись можна. Чому немає єдиного додатку? і були б бази відразу пов'язані..бо так менше грошей зариють..невигідно.
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16.06.2026 18:04 Ответить
Людей нема, навіть зеки відмовляються йти в окопи...так спотворити мобілізацію це треба зуміти ще..я пам'ятаю на початку війни гроші пропонували тцк для того щоб тебе прийняли (!!!)
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16.06.2026 17:59 Ответить
а чому цей батьконе оформив документи? На лобі у нього не написано, що він племінний бик, от і забрали. Все правильно
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16.06.2026 18:00 Ответить
А в новині не вказано, був він ухилянтом чи ні. Якщо він у розшуку, то так - затримання законне (за умови, що це робила поліція). Але якщо він просто не оформив чи не продовжив відстрочку (але червоним у Резерві не світився), то які підстави його пакувати тоді?
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16.06.2026 18:03 Ответить
Ви статтю читали??? В нього дитбудинок сімейного типу!
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16.06.2026 18:06 Ответить
То який же в нього статус - директора дитбудинку чи батька?Якщо батька то теж вважаю що не потрібно лишньої бюрократіі,показав паспорт з дітьми і допобачення.Мені от за сімдесят і тецекашники в мою сторону навіть не дивлятьсяТак мигцем кинуть погляд на сиву бороду,зітхнуть і пензлюють далі...Щоправда,в транспорті місце не уступають...Але у Львові то звикла річ,замолоду всі сидять,в старості стоять...
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16.06.2026 18:17 Ответить
Тобто Ви й пост вище не читали, перед тим як мені писати?? Чи Ви аби написати чухні й похвалитись що у Вас документи не питають??
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16.06.2026 18:28 Ответить
ТЦК - це витвір Голобородька'.
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16.06.2026 18:03 Ответить
В смислє? А нічого, шо відстрочка має бути автоматом? Яким автоматом? Ану ану, почитаймо постанови. Не було приписного? А чия це пролема? ану ану.. почитаємо закони..І виявитсся, шо він НЕ ПОМИНЕН був нікуди йти. Все вже мало бути в базі і без нього
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16.06.2026 18:03 Ответить
Сирка призначили на початку 2023 головкомом і як по команді вже почали ходити групи оповіщення, відразу тільки повістки роздавали...я думаю ішак + сирок придумали цей "витвір"
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16.06.2026 18:06 Ответить
Не оформив вчасно відстрочку і не пройшов ВЛК? Хто йому доктор?
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16.06.2026 18:13 Ответить
Навіщо при отриманні відстрочки проходити влк?
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16.06.2026 18:23 Ответить
Треба..заброньовані теж проходять..
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16.06.2026 18:29 Ответить
 
 