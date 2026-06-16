В ТЦК на Прикарпатье задержали отца восьмерых детей, который не оформил отсрочку от мобилизации
В Ивано-Франковской области военнослужащие ТЦК на четыре часа задержали отца-воспитателя детского дома семейного типа из Донецкой области, который воспитывает восьмерых детей-сирот. Впоследствии мужчина прошел ВВК и получил возможность оформить законную отсрочку, которая не была зафиксирована своевременно.
Об этом сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.
Инцидент с ТЦК: задержание воспитателя
Офис омбудсмена получил информацию о происшествии с многодетным отцом-воспитателем детского дома семейного типа, который вместе с семьей приехал в Ивано-Франковскую область из прифронтовой Донецкой области. Мужчина и его жена совместно воспитывают восьмерых детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Во время пребывания всей большой семьи на оздоровлении в Ивано-Франковской области мужчину внезапно задержали на улице и принудительно доставили в местный районный ТЦК и СП, где удерживали около четырёх часов.
"Мы выяснили: у украинца есть законное право на отсрочку, однако он не оформил её вовремя и не прошел военно-медицинскую комиссию (ВМК). После моего вмешательства в ситуацию мужчина прошел ВМК и получил возможность оформить отсрочку через ЦНАП в соответствии с требованиями действующего законодательства", — сообщил Лубинец.
Отсрочку нужно оформлять самостоятельно
Учитывая этот случай, омбудсмен обратился с призывом ко всем категориям граждан, имеющих основания для освобождения от призыва по семейным обстоятельствам: опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и родителей-воспитателей, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
Лубинец подчеркнул, что государство не предоставляет освобождение от мобилизации автоматически по факту наличия документов об опеке. Граждане обязаны самостоятельно и заблаговременно инициировать этот процесс одним из доступных способов:
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Через территориальные центры комплектования (ТЦК и СП);
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Через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
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С помощью электронных инструментов в приложении "Резерв+".
Требование прекратить "бусификацию"
В то же время Лубинец подчеркнул, что вина за подобные инциденты лежит не только на правовой неосведомленности граждан, но и на самих представителях мобилизационных органов, которые продолжают практиковать задержания.
"Такие истории снова и снова поднимают вопрос о необходимости системной реформы подходов к мобилизационным процедурам и недопущении ситуаций, когда люди, имеющие законное право на отсрочку, вынуждены дополнительно доказывать это право на месте. Или когда происходят систематические случаи "бусификации". Важно совершенствовать подходы к мобилизационным процедурам. Наша задача — не только реагировать на конкретные случаи, но и предотвращать возникновение подобных ситуаций в будущем", — резюмировал омбудсмен.
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2. У Лубінця немає взагалі ніяких повноважень, інструментів і засобів виправити цей схематоз.
Все, що може зробити Лубінець - це лише оприлюднення фактів.
То які претензії саме до Лубінця ?
Чи то переведення провини з реальних винуватців на когось іншого ?
Власне, у 2014 так і було. І навіть у 2022 так було - мій знайомий викладач універу не оформив вчасно відстрочку, прийшов уже за повісткою до ТЦК і не доніс якісь там документи. І його ніхто не мобілізував, а просто сказали, що треба донести, і виписали нову повістку на наступний тиждень. Він доніс документи і оформив відстрочку.
Тепер питання: ЧОМУ ЗАРАЗ НЕ ТАК????
Хоча дивно, є пенсійний фонд, там є база всіх інвалідів які отримують пенсію, чому б їх не поєднати?