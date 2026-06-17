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Новини Протиправні дії ТЦК Корупція ТЦК
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Сухопутні війська про викриття незаконної схеми мобілізації в одеському РТЦК: Вчинки фігурантів будуть кваліфіковані відповідно до чинного законодавства

Викриття незаконної схеми мобілізації в одеському РТЦК

У Сухопутних військах прокоментували інформацію щодо викриття незаконної схеми мобілізації в одному з РТЦК та СП Одеської області.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться

"За результатами досудового розслідування, проведеного правоохоронними службами, посадовці підозрюються в організації протиправної схеми мобілізації з метою покращення її показників. Слідством задокументовано факти відповідних правопорушень.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

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Нульова толерантність до корупції

Наголошується, що нульова толерантність до корупції та будь-якого порушення чинного законодавства України – принципова позиція Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Будь-який випадок зловживання довірою громадян та службовим становищем є категорично неприпустимим.

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Зазначається, що правоохоронним органам надається всебічне сприяння та повна беззаперечна підтримка для проведення усіх необхідних перевірок у межах розслідування. Командування Сухопутних військ максимально зацікавлене у виявленні всіх фактів правопорушень з метою недопущення їхнього повторення. Мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини.

"Тривають слідчі дії. Вчинки фігурантів будуть кваліфіковані відповідно до чинного законодавства. Винні понесуть повну відповідальність. Закликаємо представників медіа утриматись від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації до повного завершення слідства", - наголосили в Сухопутних військах.

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Що передувало

Автор: 

Одеська область (4126) ТЦК та СП (1220) Сухопутні війська ЗСУ (80)
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Топ коментарі
+3
А хіба людину, яка не давала присягу або не визнана судом як злочинець, можна отак тримати як скотину у застінках?
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17.06.2026 16:03 Відповісти
+2
А чого мова тільки про нульову толерантність до корупції? Там ще й сексуальне насильство було. Пам'ятаєте - "от прийдуть буряти, будуть на пляшку садити"? Як цікаво все обернулося.
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17.06.2026 16:06 Відповісти
+1
А воєнком Одеський, уже утік за кордон до шиферів-недострєльонних ??
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17.06.2026 15:57 Відповісти
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То тепер Сухопутні війська ще й судочинством займаються? 😲 Функції поліції вони вже на себе давно перебрали. Такий собі суддя Дредд.
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17.06.2026 15:54 Відповісти
А воєнком Одеський, уже утік за кордон до шиферів-недострєльонних ??
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17.06.2026 15:57 Відповісти
А я готовий битися об заклад, що в ролі "покарання" буде максимум "переведені до бойових підрозділів". Хоча ми всі чудово розуміємо, що це насправді означає.
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17.06.2026 16:00 Відповісти
А хіба людину, яка не давала присягу або не визнана судом як злочинець, можна отак тримати як скотину у застінках?
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17.06.2026 16:03 Відповісти
За кілька років ще й не таке буде.
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17.06.2026 16:04 Відповісти
Сьогодні, пишуть, у Чорноморську в'язні такої камери виламали решітку і половина "добровольців" розбіглася. Тцкуни по місту тепер кидаються на всіх підряд, злющі як чорти
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17.06.2026 16:22 Відповісти
Будь-який мисливець чи рибалка буде недовольний коли здобич зірветься чи втіче
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17.06.2026 16:26 Відповісти
Жаль не перерезали тюремщиков
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17.06.2026 16:28 Відповісти
Цахал таке практикує. У Південній Кореї наче ще жорскіше.
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17.06.2026 16:28 Відповісти
Похищение людей с улиц в балаклавах как квалифицируется.... відповідно до чинного законодавства? Начнем с этого?
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17.06.2026 16:03 Відповісти
А чого мова тільки про нульову толерантність до корупції? Там ще й сексуальне насильство було. Пам'ятаєте - "от прийдуть буряти, будуть на пляшку садити"? Як цікаво все обернулося.
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17.06.2026 16:06 Відповісти
В Одесских телеграмканалах каждый день выкладывали видео о принудительной "бусификации"... Не замечал, чтоб командование Сухопутных войск принимало меры по указанным фактам
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17.06.2026 16:07 Відповісти
1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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17.06.2026 16:13 Відповісти
Просте питання до слідчих - ви всерйоз вважаєте, що все це чинили кілька затриманих "військовослужбовців ТЦК", а решта оточуючих їх "колег по бізнесу" цього не помічали і не знали про катівню у власних стінах?
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17.06.2026 16:16 Відповісти
Зазначається, що там ще і «сексуальне» насильство відбувалося 🤯
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17.06.2026 16:21 Відповісти
 
 