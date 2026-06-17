Сухопутні війська про викриття незаконної схеми мобілізації в одеському РТЦК: Вчинки фігурантів будуть кваліфіковані відповідно до чинного законодавства
У Сухопутних військах прокоментували інформацію щодо викриття незаконної схеми мобілізації в одному з РТЦК та СП Одеської області.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.
Про що йдеться
"За результатами досудового розслідування, проведеного правоохоронними службами, посадовці підозрюються в організації протиправної схеми мобілізації з метою покращення її показників. Слідством задокументовано факти відповідних правопорушень.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Нульова толерантність до корупції
Наголошується, що нульова толерантність до корупції та будь-якого порушення чинного законодавства України – принципова позиція Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Будь-який випадок зловживання довірою громадян та службовим становищем є категорично неприпустимим.
Зазначається, що правоохоронним органам надається всебічне сприяння та повна беззаперечна підтримка для проведення усіх необхідних перевірок у межах розслідування. Командування Сухопутних військ максимально зацікавлене у виявленні всіх фактів правопорушень з метою недопущення їхнього повторення. Мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини.
"Тривають слідчі дії. Вчинки фігурантів будуть кваліфіковані відповідно до чинного законодавства. Винні понесуть повну відповідальність. Закликаємо представників медіа утриматись від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації до повного завершення слідства", - наголосили в Сухопутних військах.
Що передувало
- Раніше працівники ДБР викрили в одному з районних ТЦК та СП Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. За даними слідства, чоловіків силоміць утримували, били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Затримано дев’ятьох учасників організованої групи.
- В Одесі судитимуть трьох співробітників ТЦК та їхніх спільників, яких обвинувачують у викраденні чоловіка призовного віку й вимаганні в нього грошей.
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