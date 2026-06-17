Сухопутные войска о раскрытии незаконной схемы мобилизации в одесском РТЦК: Поступки фигурантов будут квалифицированы в соответствии с действующим законодательством

В Сухопутных войсках прокомментировали информацию о раскрытии незаконной схемы мобилизации в одном из РТЦК и СП Одесской области.

Об этом говорится на странице Сухопутных войск в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем идет речь

"По результатам досудебного расследования, проведенного правоохранительными органами, должностные лица подозреваются в организации противоправной схемы мобилизации с целью улучшения ее показателей. Следствием задокументированы факты соответствующих правонарушений.



В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Читайте также: 95% граждан мобилизуются нормально, но подход нужно менять, - Федоров об организационных недостатках в работе ТЦК

Нулевая терпимость к коррупции

Подчеркивается, что нулевая терпимость к коррупции и любому нарушению действующего законодательства Украины – принципиальная позиция Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Любой случай злоупотребления доверием граждан и служебным положением является категорически недопустимым.

Читайте также: ТЦК в Прикарпатье задержали отца восьмерых детей, который не оформил отсрочку от мобилизации

Отмечается, что правоохранительным органам оказывается всестороннее содействие и полная безоговорочная поддержка для проведения всех необходимых проверок в рамках расследования. Командование Сухопутных войск максимально заинтересовано в выявлении всех фактов правонарушений с целью недопущения их повторения. Мобилизационные мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках закона и с соблюдением прав человека.



"Продолжаются следственные действия. Поступки фигурантов будут квалифицированы в соответствии с действующим законодательством. Виновные понесут полную ответственность. Призываем представителей СМИ воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации до полного завершения следствия", - подчеркнули в Сухопутных войсках.

Читайте также: Минобороны анонсировало реформу ТЦК: Существующий формат принудительной мобилизации негативно сказывается на нас

Что предшествовало