Сухопутные войска о раскрытии незаконной схемы мобилизации в одесском РТЦК: Поступки фигурантов будут квалифицированы в соответствии с действующим законодательством
В Сухопутных войсках прокомментировали информацию о раскрытии незаконной схемы мобилизации в одном из РТЦК и СП Одесской области.
Об этом говорится на странице Сухопутных войск в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь
"По результатам досудебного расследования, проведенного правоохранительными органами, должностные лица подозреваются в организации противоправной схемы мобилизации с целью улучшения ее показателей. Следствием задокументированы факты соответствующих правонарушений.
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Нулевая терпимость к коррупции
Подчеркивается, что нулевая терпимость к коррупции и любому нарушению действующего законодательства Украины – принципиальная позиция Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Любой случай злоупотребления доверием граждан и служебным положением является категорически недопустимым.
Отмечается, что правоохранительным органам оказывается всестороннее содействие и полная безоговорочная поддержка для проведения всех необходимых проверок в рамках расследования. Командование Сухопутных войск максимально заинтересовано в выявлении всех фактов правонарушений с целью недопущения их повторения. Мобилизационные мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках закона и с соблюдением прав человека.
"Продолжаются следственные действия. Поступки фигурантов будут квалифицированы в соответствии с действующим законодательством. Виновные понесут полную ответственность. Призываем представителей СМИ воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации до полного завершения следствия", - подчеркнули в Сухопутных войсках.
Что предшествовало
- Ранее сотрудники ГБР раскрыли в одном из районных ТЦК и СП Одесской области масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации. По данным следствия, мужчин силой удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Задержаны девять участников организованной группы.
- В Одессе будут судить троих сотрудников ТЦК и их сообщников, которых обвиняют в похищении мужчины призывного возраста и вымогательстве у него денег.
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2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
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