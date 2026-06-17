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Новости Незаконные действия ТЦК Коррупция в ТЦК
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Сухопутные войска о раскрытии незаконной схемы мобилизации в одесском РТЦК: Поступки фигурантов будут квалифицированы в соответствии с действующим законодательством

Разоблачение незаконной схемы мобилизации в одесском РТЦК

В Сухопутных войсках прокомментировали информацию о раскрытии незаконной схемы мобилизации в одном из РТЦК и СП Одесской области.

Об этом говорится на странице Сухопутных войск в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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О чем идет речь

"По результатам досудебного расследования, проведенного правоохранительными органами, должностные лица подозреваются в организации противоправной схемы мобилизации с целью улучшения ее показателей. Следствием задокументированы факты соответствующих правонарушений.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

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Нулевая терпимость к коррупции

Подчеркивается, что нулевая терпимость к коррупции и любому нарушению действующего законодательства Украины – принципиальная позиция Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Любой случай злоупотребления доверием граждан и служебным положением является категорически недопустимым.

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Отмечается, что правоохранительным органам оказывается всестороннее содействие и полная безоговорочная поддержка для проведения всех необходимых проверок в рамках расследования. Командование Сухопутных войск максимально заинтересовано в выявлении всех фактов правонарушений с целью недопущения их повторения. Мобилизационные мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках закона и с соблюдением прав человека.

"Продолжаются следственные действия. Поступки фигурантов будут квалифицированы в соответствии с действующим законодательством. Виновные понесут полную ответственность. Призываем представителей СМИ воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации до полного завершения следствия", - подчеркнули в Сухопутных войсках.

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Что предшествовало

Автор: 

Одесская область (4383) ТЦК (1166) Сухопутные войска ВСУ (80)
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Топ комментарии
+5
А хіба людину, яка не давала присягу або не визнана судом як злочинець, можна отак тримати як скотину у застінках?
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17.06.2026 16:03 Ответить
+3
А воєнком Одеський, уже утік за кордон до шиферів-недострєльонних ??
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17.06.2026 15:57 Ответить
+3
Похищение людей с улиц в балаклавах как квалифицируется.... відповідно до чинного законодавства? Начнем с этого?
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17.06.2026 16:03 Ответить
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То тепер Сухопутні війська ще й судочинством займаються? 😲 Функції поліції вони вже на себе давно перебрали. Такий собі суддя Дредд.
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17.06.2026 15:54 Ответить
А воєнком Одеський, уже утік за кордон до шиферів-недострєльонних ??
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17.06.2026 15:57 Ответить
А я готовий битися об заклад, що в ролі "покарання" буде максимум "переведені до бойових підрозділів". Хоча ми всі чудово розуміємо, що це насправді означає.
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17.06.2026 16:00 Ответить
А хіба людину, яка не давала присягу або не визнана судом як злочинець, можна отак тримати як скотину у застінках?
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17.06.2026 16:03 Ответить
За кілька років ще й не таке буде.
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17.06.2026 16:04 Ответить
Сьогодні, пишуть, у Чорноморську в'язні такої камери виламали решітку і половина "добровольців" розбіглася. Тцкуни по місту тепер кидаються на всіх підряд, злющі як чорти
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17.06.2026 16:22 Ответить
Будь-який мисливець чи рибалка буде недовольний коли здобич зірветься чи втіче
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17.06.2026 16:26 Ответить
Жаль не перерезали тюремщиков
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17.06.2026 16:28 Ответить
Цахал таке практикує. У Південній Кореї наче ще жорскіше.
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17.06.2026 16:28 Ответить
Похищение людей с улиц в балаклавах как квалифицируется.... відповідно до чинного законодавства? Начнем с этого?
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17.06.2026 16:03 Ответить
А чого мова тільки про нульову толерантність до корупції? Там ще й сексуальне насильство було. Пам'ятаєте - "от прийдуть буряти, будуть на пляшку садити"? Як цікаво все обернулося.
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17.06.2026 16:06 Ответить
В Одесских телеграмканалах каждый день выкладывали видео о принудительной "бусификации"... Не замечал, чтоб командование Сухопутных войск принимало меры по указанным фактам
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17.06.2026 16:07 Ответить
1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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17.06.2026 16:13 Ответить
Просте питання до слідчих - ви всерйоз вважаєте, що все це чинили кілька затриманих "військовослужбовців ТЦК", а решта оточуючих їх "колег по бізнесу" цього не помічали і не знали про катівню у власних стінах?
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17.06.2026 16:16 Ответить
Зазначається, що там ще і «сексуальне» насильство відбувалося 🤯
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17.06.2026 16:21 Ответить
И спрашивается зачем? Какие-то роты "боевых пид..сов" получаются. Или ТЦКуны решили делом доказать, что они те, кем являются на самом деле. Обычному человеку такое в голову не придёт, разве что кто-то из отсидевших решил вспомнить молодость.
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17.06.2026 16:54 Ответить
 
 