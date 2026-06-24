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Новини Порушення ТЦК прав людини Розслідування щодо Миколаївського ОТЦК
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ДБР розслідує факти можливих порушень прав громадян у Миколаївському ОТЦК та СП

ДБР розпочало розслідування можливих порушень прав громадян у Миколаївському ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактами можливих порушень прав громадян у Миколаївському обласному ТЦК та СП. Під час перевірки підтверджено, що один із мобілізованих перебував без зв’язку з рідними протягом 18 днів та мав перелом ребер, які, за його словами, отримав під час мобілізаційних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Працівники ДБР відреагували на інформацію про можливі порушення прав громадян у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та долучилися до перевірки, яку проводили представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 Слідчі Бюро прибули до обласного збірного пункту, де опитали всіх присутніх щодо умов перебування та можливих порушень їхніх прав.

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Факти порушення прав у ТЦК підтверджено

  • Під час перевірки підтверджено факт перебування одного з мобілізованих без зв’язку з рідними протягом 18 днів.
  • Також встановлено, що чоловік перебував у збірному пункті з тілесними ушкодженнями - з переломом ребер. За його словами, ці ушкодження він отримав від правоохоронців під час проведення мобілізаційних заходів.

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ДБР розпочало досудове розслідування

 За вказаними фактами ДБР розпочало досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини події та нададуть правову оцінку діям осіб, причетних до можливих правопорушень.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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Що передувало?

  • За результатами перевірки Миколаївського обласного ТЦК та СП вдалося звільнити шістьох чоловіків, яких не мали права утримувати.
  • За ініціативи омбудсмана Дмитра Лубінця до ДБР та прокуратури направлено повідомлення про можливі перевищення службових повноважень, незаконного позбавлення волі та залишення людини в небезпеці з боку працівників поліції та ТЦК та СП.
  • Міністерство оборони України розпочне службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на тлі нещодавніх резонансних інцидентів в РТЦК Одещини.

Автор: 

Миколаївська область (2466) ДБР (3968) ТЦК та СП (1226)
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Топ коментарі
+8
То ти тапок тягав на відео? Тебе образили чи тільки нахлобучили?
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24.06.2026 16:38 Відповісти
+7
Кляті буряти,навіть до Миколаїва дісталися
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24.06.2026 16:52 Відповісти
+5
а командування не бачило порушень, все добре було ?
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24.06.2026 16:36 Відповісти

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