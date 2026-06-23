Лубінець: Публічно я не озвучую навіть 1% скарг на дії ТЦК
Щодня до Офісу омбудсмена надходять десятки звернень щодо порушень з боку працівників ТЦК та СП.
Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Більшість звернень не потрапляють у публічний простір
"Повірте, я навіть 1% випадків публічно не показую", - сказав Лубінець.
За його словами, більшість інцидентів не виносять у публічне поле, щоб їх не використала російська пропаганда.
"Ми розуміємо, що, на жаль, росіяни використовують цю інформацію. Але, з іншого боку, зараз тільки публічність діє на міністерства, щоб вони дійсно робили реформи", – заявив омбудсмен.
За словами уповноваженого, серед найпоширеніших правопорушень:
- фізичне насильство без законних підстав;
- утримання людей без можливості зв’язатися з родичами;
- вилучення особистих речей і документів;
- формальне проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).
Необхідність зміни системи мобілізації
Омбудсмен наголосив, що підхід до мобілізаційних процесів потребує негайних змін. За його словами, громадяни мають іти до війська не через страх, а через довіру до держави, яка повинна забезпечити повагу до людської гідності та підтримку родин військовослужбовців.
Посадовець вважає, що якщо цього не зробити, напруга зростатиме не лише на фронті, а й усередині країни.
Лубінець виступає за перетворення ТЦК на відкриті сервісні центри з цілодобовим відеоспостереженням, громадським контролем і прозорими процедурами.
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