Лубінець: Публічно я не озвучую навіть 1% скарг на дії ТЦК

Щодня до Офісу омбудсмена надходять десятки звернень щодо порушень з боку працівників ТЦК та СП.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Більшість звернень не потрапляють у публічний простір

"Повірте, я навіть 1% випадків публічно не показую", - сказав Лубінець.

За його словами, більшість інцидентів не виносять у публічне поле, щоб їх не використала російська пропаганда.

"Ми розуміємо, що, на жаль, росіяни використовують цю інформацію. Але, з іншого боку, зараз тільки публічність діє на міністерства, щоб вони дійсно робили реформи", – заявив омбудсмен.

За словами уповноваженого, серед найпоширеніших правопорушень:

фізичне насильство без законних підстав;

утримання людей без можливості зв’язатися з родичами;

вилучення особистих речей і документів;

формальне проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).

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Необхідність зміни системи мобілізації

Омбудсмен наголосив, що підхід до мобілізаційних процесів потребує негайних змін. За його словами, громадяни мають іти до війська не через страх, а через довіру до держави, яка повинна забезпечити повагу до людської гідності та підтримку родин військовослужбовців.

Посадовець вважає, що якщо цього не зробити, напруга зростатиме не лише на фронті, а й усередині країни.

Лубінець виступає за перетворення ТЦК на відкриті сервісні центри з цілодобовим відеоспостереженням, громадським контролем і прозорими процедурами.

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