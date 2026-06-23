Лубинец: Публично я не озвучиваю даже 1% жалоб на действия ТЦК
Ежедневно в Офис омбудсмена поступают десятки обращений о нарушениях со стороны сотрудников ТЦК и СП.
Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Большинство обращений не попадают в публичное пространство
"Поверьте, я даже 1% случаев публично не показываю", - сказал Лубинец.
По его словам, большинство инцидентов не выносят в публичное пространство, чтобы их не использовала российская пропаганда.
"Мы понимаем, что, к сожалению, россияне используют эту информацию. Но, с другой стороны, сейчас только публичность оказывает давление на министерства, чтобы они действительно проводили реформы", - заявил омбудсмен.
По словам уполномоченного, среди наиболее распространенных правонарушений:
- физическое насилие без законных оснований;
- удержание людей без возможности связаться с родственниками;
- изъятие личных вещей и документов;
- формальное прохождение военно-медицинских комиссий (ВМК).
Необходимость изменения системы мобилизации
Омбудсмен подчеркнул, что подход к мобилизационным процессам требует немедленных изменений. По его словам, граждане должны идти в армию не из-за страха, а из-за доверия к государству, которое должно обеспечить уважение к человеческому достоинству и поддержку семей военнослужащих.
Чиновник считает, что если этого не сделать, напряженность будет расти не только на фронте, но и внутри страны.
Лубинец выступает за преобразование ТЦК в открытые сервисные центры с круглосуточным видеонаблюдением, общественным контролем и прозрачными процедурами.
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