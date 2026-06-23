РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11225 посетителей онлайн
Новости Нарушение ТЦК прав человека Мобилизация в Украине
2 471 43

Лубинец: Публично я не озвучиваю даже 1% жалоб на действия ТЦК

Лубинец назвал основные нарушения в работе ТЦК

Ежедневно в Офис омбудсмена поступают десятки обращений о нарушениях со стороны сотрудников ТЦК и СП. 

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Большинство обращений не попадают в публичное пространство

"Поверьте, я даже 1% случаев публично не показываю", - сказал Лубинец. 

По его словам, большинство инцидентов не выносят в публичное пространство, чтобы их не использовала российская пропаганда.

"Мы понимаем, что, к сожалению, россияне используют эту информацию. Но, с другой стороны, сейчас только публичность оказывает давление на министерства, чтобы они действительно проводили реформы", - заявил омбудсмен. 

По словам уполномоченного, среди наиболее распространенных правонарушений:

  • физическое насилие без законных оснований;
  • удержание людей без возможности связаться с родственниками;
  • изъятие личных вещей и документов;
  • формальное прохождение военно-медицинских комиссий (ВМК).

Читайте также: Смерть после пребывания в ТЦК в Закарпатье: 29-летний мужчина скончался в больнице, полиция ведет расследование

Необходимость изменения системы мобилизации

Омбудсмен подчеркнул, что подход к мобилизационным процессам требует немедленных изменений. По его словам, граждане должны идти в армию не из-за страха, а из-за доверия к государству, которое должно обеспечить уважение к человеческому достоинству и поддержку семей военнослужащих.

Чиновник считает, что если этого не сделать, напряженность будет расти не только на фронте, но и внутри страны.

Лубинец выступает за преобразование ТЦК в открытые сервисные центры с круглосуточным видеонаблюдением, общественным контролем и прозрачными процедурами.

Читайте также: Получил более 3 тысяч жалоб на действия ТЦК за 5 месяцев 2026 года, - Лубинец

Автор: 

нарушения (904) мобилизация (3106) Лубинец Дмитрий (594) ТЦК (1168)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Скарги на незаконні методи мобілізації, дебіле.
показать весь комментарий
23.06.2026 00:42 Ответить
+6
Насильство, утримання людей, вилучення особистих речей - в 90-х так бандити промишляли.
показать весь комментарий
23.06.2026 05:21 Ответить
+5
То не кількість скарг озвучуй, а кількість притягнутих до кримінальної відповідальності, наприклад (викрадення людини або важкі тілесні - кримінал). Чи нема шо озвучити, бо тцкуни недоторканні поки м'ясо ловлять?
показать весь комментарий
23.06.2026 01:22 Ответить

Загрузка...

 
 