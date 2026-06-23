Лубинец: Публично я не озвучиваю даже 1% жалоб на действия ТЦК

Ежедневно в Офис омбудсмена поступают десятки обращений о нарушениях со стороны сотрудников ТЦК и СП.

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Большинство обращений не попадают в публичное пространство

"Поверьте, я даже 1% случаев публично не показываю", - сказал Лубинец.

По его словам, большинство инцидентов не выносят в публичное пространство, чтобы их не использовала российская пропаганда.

"Мы понимаем, что, к сожалению, россияне используют эту информацию. Но, с другой стороны, сейчас только публичность оказывает давление на министерства, чтобы они действительно проводили реформы", - заявил омбудсмен.

По словам уполномоченного, среди наиболее распространенных правонарушений:

физическое насилие без законных оснований;

удержание людей без возможности связаться с родственниками;

изъятие личных вещей и документов;

формальное прохождение военно-медицинских комиссий (ВМК).

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Необходимость изменения системы мобилизации

Омбудсмен подчеркнул, что подход к мобилизационным процессам требует немедленных изменений. По его словам, граждане должны идти в армию не из-за страха, а из-за доверия к государству, которое должно обеспечить уважение к человеческому достоинству и поддержку семей военнослужащих.

Чиновник считает, что если этого не сделать, напряженность будет расти не только на фронте, но и внутри страны.

Лубинец выступает за преобразование ТЦК в открытые сервисные центры с круглосуточным видеонаблюдением, общественным контролем и прозрачными процедурами.

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