Из Николаевского областного ТЦК после проверки отпустили шестерых мужчин, - Лубинец
Представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека провели проверку в Николаевском областном ТЦК и СП после обращения родственников мобилизованного мужчины, который почти три недели не выходил на связь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост омбудсмена Дмитрия Лубинца.
"Ко мне обратился брат мужчины, которому, по предварительным данным, во время мобилизационных мероприятий с участием сотрудников полиции сломали ребра. После этого родные потеряли с ним связь почти на три недели — 18 дней не знали, где он находится и что с ним происходит", — сообщил Лубинец.
Выявлены системные нарушения прав человека
Когда мои представители прибыли в сборный пункт Николаевского областного ТЦК и СП, стало ясно, что речь идет не об единичном случае. Был выявлен ряд фактов, свидетельствующих о системных нарушениях прав человека.
Шестерых мужчин отпустили домой
По результатам проверки удалось освободить шестерых мужчин, которых не имели права удерживать.
- Среди них мужчина со сломанными ребрами, у которого есть законные основания для отсрочки — он самостоятельно ухаживает за своей 80-летней матерью.
- Среди удерживаемых в ТЦК был отец ребенка с инвалидностью. Дальше — больше! Предположительно, во время задержания мужчины произошел вопиющий случай — сотрудник полиции, вероятно, ударил его сына ногой. Парень остался один на улице вечером, а из-за пережитого стресса и сахарного диабета его состояние ухудшилось. Николаевская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по статье о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции. Также рассматривается вопрос о внесении других сведений в ЕРДР.
- Моим представителям также удалось спасти от произвола сотрудников ТЦК четырёх мужчин, у двоих из которых тяжёлые заболевания, у ещё одного — вирусный гепатит, а у ещё одного — проблемы с коленом.
Омбудсмен подчеркнул, что все эти люди были освобождены и получили возможность оформить необходимые документы для отсрочки или пройти дополнительное медицинское обследование.
Направлено сообщение в ГБР
По инициативе моего представителя в ГБР и прокуратуру направлено сообщение о возможных превышениях служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности со стороны сотрудников полиции, ТЦК и СП.
"Подход к мобилизации требует немедленных изменений, а так называемой "бусификации" должен быть положен конец. Мобилизация необходима для обороны государства. Однако каждый случай незаконных действий должен получить правовую оценку. Ответственность должна быть неотвратимой", — подчеркнул Лубинец.
Что этому предшествовало?
Министерство обороны Украины начнет служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на фоне недавних резонансных инцидентов в РТЦК Одесской области.
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