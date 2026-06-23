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Новости Незаконные действия ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
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Из Николаевского областного ТЦК после проверки отпустили шестерых мужчин, - Лубинец

В Николаевском ТЦК после проверки уволили шестерых мужчин

Представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека провели проверку в Николаевском областном ТЦК и СП после обращения родственников мобилизованного мужчины, который почти три недели не выходил на связь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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"Ко мне обратился брат мужчины, которому, по предварительным данным, во время мобилизационных мероприятий с участием сотрудников полиции сломали ребра. После этого родные потеряли с ним связь почти на три недели — 18 дней не знали, где он находится и что с ним происходит", — сообщил Лубинец.

Выявлены системные нарушения прав человека 

Когда мои представители прибыли в сборный пункт Николаевского областного ТЦК и СП, стало ясно, что речь идет не об единичном случае. Был выявлен ряд фактов, свидетельствующих о системных нарушениях прав человека.

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Шестерых мужчин отпустили домой

По результатам проверки удалось освободить шестерых мужчин, которых не имели права удерживать.

  • Среди них мужчина со сломанными ребрами, у которого есть законные основания для отсрочки — он самостоятельно ухаживает за своей 80-летней матерью.
  • Среди удерживаемых в ТЦК был отец ребенка с инвалидностью. Дальше — больше! Предположительно, во время задержания мужчины произошел вопиющий случай — сотрудник полиции, вероятно, ударил его сына ногой. Парень остался один на улице вечером, а из-за пережитого стресса и сахарного диабета его состояние ухудшилось. Николаевская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по статье о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции. Также рассматривается вопрос о внесении других сведений в ЕРДР.
  • Моим представителям также удалось спасти от произвола сотрудников ТЦК четырёх мужчин, у двоих из которых тяжёлые заболевания, у ещё одного — вирусный гепатит, а у ещё одного — проблемы с коленом.

Омбудсмен подчеркнул, что все эти люди были освобождены и получили возможность оформить необходимые документы для отсрочки или пройти дополнительное медицинское обследование.

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Направлено сообщение в ГБР

По инициативе моего представителя в ГБР и прокуратуру направлено сообщение о возможных превышениях служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности со стороны сотрудников полиции, ТЦК и СП.

"Подход к мобилизации требует немедленных изменений, а так называемой "бусификации" должен быть положен конец. Мобилизация необходима для обороны государства. Однако каждый случай незаконных действий должен получить правовую оценку. Ответственность должна быть неотвратимой", — подчеркнул Лубинец.

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Что этому предшествовало?

Министерство обороны Украины начнет служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на фоне недавних резонансных инцидентов в РТЦК Одесской области.

Автор: 

Николаевская область (2310) Лубинец Дмитрий (594) ТЦК (1169)
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Топ комментарии
+17
Підождіть? Кацапів в полоні годують лікують а цих (наших) громадян кинули свої же на брудні матраци без їжі і лікування?! Тут постає тоді питання а хто конкретно в полоні? Ци це вже буряти отак прийшли? Захисники тцк ваш вихід
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23.06.2026 21:17 Ответить
+12
... набчето з ворожого полону звільнили...
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23.06.2026 21:14 Ответить
+9
щось напиши погано про ТЦК як тебе буде заблоковано
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23.06.2026 21:15 Ответить

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