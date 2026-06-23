Из Николаевского областного ТЦК после проверки отпустили шестерых мужчин, - Лубинец

Представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека провели проверку в Николаевском областном ТЦК и СП после обращения родственников мобилизованного мужчины, который почти три недели не выходил на связь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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"Ко мне обратился брат мужчины, которому, по предварительным данным, во время мобилизационных мероприятий с участием сотрудников полиции сломали ребра. После этого родные потеряли с ним связь почти на три недели — 18 дней не знали, где он находится и что с ним происходит", — сообщил Лубинец.

Выявлены системные нарушения прав человека

Когда мои представители прибыли в сборный пункт Николаевского областного ТЦК и СП, стало ясно, что речь идет не об единичном случае. Был выявлен ряд фактов, свидетельствующих о системных нарушениях прав человека.

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Шестерых мужчин отпустили домой

По результатам проверки удалось освободить шестерых мужчин, которых не имели права удерживать.

Среди них мужчина со сломанными ребрами, у которого есть законные основания для отсрочки — он самостоятельно ухаживает за своей 80-летней матерью.

Среди удерживаемых в ТЦК был отец ребенка с инвалидностью. Дальше — больше! Предположительно, во время задержания мужчины произошел вопиющий случай — сотрудник полиции, вероятно, ударил его сына ногой. Парень остался один на улице вечером, а из-за пережитого стресса и сахарного диабета его состояние ухудшилось. Николаевская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по статье о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции. Также рассматривается вопрос о внесении других сведений в ЕРДР.

Моим представителям также удалось спасти от произвола сотрудников ТЦК четырёх мужчин, у двоих из которых тяжёлые заболевания, у ещё одного — вирусный гепатит, а у ещё одного — проблемы с коленом.

Омбудсмен подчеркнул, что все эти люди были освобождены и получили возможность оформить необходимые документы для отсрочки или пройти дополнительное медицинское обследование.

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Направлено сообщение в ГБР

По инициативе моего представителя в ГБР и прокуратуру направлено сообщение о возможных превышениях служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности со стороны сотрудников полиции, ТЦК и СП.



"Подход к мобилизации требует немедленных изменений, а так называемой "бусификации" должен быть положен конец. Мобилизация необходима для обороны государства. Однако каждый случай незаконных действий должен получить правовую оценку. Ответственность должна быть неотвратимой", — подчеркнул Лубинец.

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Что этому предшествовало?

Министерство обороны Украины начнет служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на фоне недавних резонансных инцидентов в РТЦК Одесской области.