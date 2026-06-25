Інвалідність після затримання: відкрито кримінальне провадження щодо дій працівників поліції та ТЦК у Чернівецькій області, - Лубінець

У Чернівецькій області чоловік дістав тяжку травму через дії працівників поліції та військовослужбовців ТЦК та СП, унаслідок чого йому встановлено групу інвалідності.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, він наголосив, що жодні завдання держави не можуть виправдовувати порушення прав людини. Однак випадки можливого незаконного застосування сили працівниками поліції та військовослужбовцями ТЦК та СП продовжують фіксуватися.

"Ми дізнались, що у Чернівецькій області чоловік отримав тяжку травму - перелом шийки стегна. За його словами, тілесні ушкодження були завдані працівниками поліції та військовослужбовцями ТЦК та СП. Наслідки виявилися надзвичайно серйозними: чоловіку встановлено групу інвалідності, а його життя зазнало суттєвих змін", - розповів омбудсмен.

Лубінець зауважив, що попри тяжкість обставин належного реагування з боку органу досудового розслідування тривалий час не було - відомості до ЄРДР не внесли.

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Відкрито кримінальне провадження

Зазначається, що ситуацію вдалося зрушити з місця після втручання Офісу Омбудсмана.

"За ініціативою мого Представника з прав людини в місцях несвободи Чернівецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень", - зазначив Лубінець.

Він наголосив, що кожен випадок можливого насильства з боку представників держави має отримати правову оцінку.

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"Безкарності не буде. Права людини та людська гідність мають залишатися безумовною цінністю навіть в умовах воєнного стану", - додав омбудсмен.