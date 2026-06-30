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Новини Порушення під час мобілізації
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Лубінець відреагував на мобілізацію батька-одинака з Кривого Рогу: направлено запити до ТЦК та органів влади

у кривому розі бусифікували батька-одинака

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про мобілізацію 34-річного чоловіка у Кривому Розі, який самостійно виховував 5-річну доньку. Регіональна команда омбудсмена вже направила офіційні запити 

Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція омбудсмена

Він нагадав, що у момент, коли чоловіка забрали, дитина перебувала у дитячому садочку - і фактично залишилася без єдиного дорослого поруч.

За наявною інформацією, чоловік двічі звертався щодо відстрочки, але отримав відмову.

"Я вже доручив моєму представнику в Дніпропетровській області Олексію Урлаткіну невідкладно з'ясувати всі обставини цієї ситуації. Регіональна команда вже направила офіційні запити до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП, служби у справах дітей виконавчого комітету Криворізької міської ради, а також виконавчих комітетів Тернівської та Покровської районних у місті рад", - зазначив Лубінець.

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Що потрібно негайно з’ясувати:

  • законність мобілізації чоловіка;
  • інформацію про обставини, за яких 5-річна дитина залишилася без батьківського піклування, дії органів влади для забезпечення її прав і безпеки.

"У центрі таких історій завжди має бути не процедура і не формальність. Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко - а й здатністю бачити людину в кожному рішенні", - резюмує він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі до ТЦК забрали батька-одинака: 5-річна дівчинка залишилася у дитсадку і перебуває під опікою завідуючої.

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Автор: 

мобілізація (3459) Лубінець Дмитро (741) ТЦК та СП (1233)
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Топ коментарі
+15
Пізно всрався лубінець, він вже мабуть на бзвп
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30.06.2026 15:07 Відповісти
+10
Головные,щоб Стерненко не призвали! Що тоді без нього буде?? Хто порадить Мирському,як воювати??? А тих батьків - одинаків...кому вони потрібні....та їх діти теж
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30.06.2026 15:13 Відповісти
+9
на собранные народом деньги.
Неизвестно по какой цене за штуку и остались ли еще деньги.
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30.06.2026 15:19 Відповісти

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