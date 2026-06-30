Начальника Криворожского ТЦК вызвали в Верховную Раду после мобилизации отца-одиночки

Верховная Рада приняла решение вызвать в сессионный зал начальника Криворожского территориального центра комплектования и социальной поддержки для отчета об инциденте с принудительной мобилизацией 34-летнего мужчины в Кривом Роге, который самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Инициатором реакции парламента выступил народный депутат Дмитрий Разумков, который призвал коллег не игнорировать нарушения прав человека и законов о мобилизационной подготовке.

За вызов руководителя ТЦК "на ковёр" проголосовали 157 народных депутатов. Согласно утвержденному решению, глава Криворожского ТЦК обязан лично прибыть в здание Верховной Рады завтра, 1 июля, ровно в 13:00, чтобы отчитаться перед народными избранниками и объяснить, почему его подчиненные проигнорировали статус отца-одиночки и оставили ребенка без родительской опеки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лубинец отреагировал на мобилизацию отца-одиночки из Кривого Рога: направлены запросы в ТЦК и органы власти

Что предшествовало этому?

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в ТЦК забрали отца-одиночку: 5-летняя девочка осталась в детском саду и находится под опекой заведующей.

На инцидент уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По информации омбудсмена, мужчина ранее дважды официально обращался в Криворожский ТЦК с пакетом документов для оформления законной отсрочки от призыва, однако в обоих случаях получал необоснованные отказы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инвалидность после задержания: возбуждено уголовное дело в отношении действий сотрудников полиции и ТЦК в Черновицкой области, - Лубинец