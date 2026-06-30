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Новости Нарушения во время мобилизации Нарушение ТЦК прав человека
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Начальника Криворожского ТЦК вызвали в Верховную Раду после мобилизации отца-одиночки

в Кривом Роге задержали отца-одиночку

Верховная Рада приняла решение вызвать в сессионный зал начальника Криворожского территориального центра комплектования и социальной поддержки для отчета об инциденте с принудительной мобилизацией 34-летнего мужчины в Кривом Роге, который самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Инициатором реакции парламента выступил народный депутат Дмитрий Разумков, который призвал коллег не игнорировать нарушения прав человека и законов о мобилизационной подготовке.

За вызов руководителя ТЦК "на ковёр" проголосовали 157 народных депутатов. Согласно утвержденному решению, глава Криворожского ТЦК обязан лично прибыть в здание Верховной Рады завтра, 1 июля, ровно в 13:00, чтобы отчитаться перед народными избранниками и объяснить, почему его подчиненные проигнорировали статус отца-одиночки и оставили ребенка без родительской опеки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лубинец отреагировал на мобилизацию отца-одиночки из Кривого Рога: направлены запросы в ТЦК и органы власти

Что предшествовало этому?

  • Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в ТЦК забрали отца-одиночку: 5-летняя девочка осталась в детском саду и находится под опекой заведующей.
  • На инцидент уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По информации омбудсмена, мужчина ранее дважды официально обращался в Криворожский ТЦК с пакетом документов для оформления законной отсрочки от призыва, однако в обоих случаях получал необоснованные отказы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инвалидность после задержания: возбуждено уголовное дело в отношении действий сотрудников полиции и ТЦК в Черновицкой области, - Лубинец

Автор: 

ВР (28814) Кривой Рог (1548) мобилизация (3110) ТЦК (1177) Днепропетровская область (5366) Криворожский район (400)
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Топ комментарии
+25
******* цирк.
В прокуратуру треба викликати в таких випадках.
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30.06.2026 17:18 Ответить
+14
Начальника треба не викликати, а послати на екскурсiю на передову.
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30.06.2026 17:22 Ответить
+13
Ану заходь сюди розбійник.
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30.06.2026 17:18 Ответить

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