Начальника Криворожского ТЦК вызвали в Верховную Раду после мобилизации отца-одиночки
Верховная Рада приняла решение вызвать в сессионный зал начальника Криворожского территориального центра комплектования и социальной поддержки для отчета об инциденте с принудительной мобилизацией 34-летнего мужчины в Кривом Роге, который самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Инициатором реакции парламента выступил народный депутат Дмитрий Разумков, который призвал коллег не игнорировать нарушения прав человека и законов о мобилизационной подготовке.
За вызов руководителя ТЦК "на ковёр" проголосовали 157 народных депутатов. Согласно утвержденному решению, глава Криворожского ТЦК обязан лично прибыть в здание Верховной Рады завтра, 1 июля, ровно в 13:00, чтобы отчитаться перед народными избранниками и объяснить, почему его подчиненные проигнорировали статус отца-одиночки и оставили ребенка без родительской опеки.
Что предшествовало этому?
- Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в ТЦК забрали отца-одиночку: 5-летняя девочка осталась в детском саду и находится под опекой заведующей.
- На инцидент уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По информации омбудсмена, мужчина ранее дважды официально обращался в Криворожский ТЦК с пакетом документов для оформления законной отсрочки от призыва, однако в обоих случаях получал необоснованные отказы.
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