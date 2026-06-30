Начальника Криворізького ТЦК викликали до Верховної Ради після мобілізації батька-одинака

Верховна Рада ухвалила рішення викликати до сесійної зали начальника Криворізького територіального центру комплектування та соціальної підтримки для звіту щодо інциденту з примусовою мобілізацією 34-річного чоловіка у Кривому Розі, який самостійно виховував 5-річну доньку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Ініціатором реакції парламенту виступив народний депутат Дмитро Разумков, який закликав колег не ігнорувати порушення прав людини та законів про мобілізаційну підготовку.

За виклик керівника ТЦК "на килим" проголосували 157 народних депутатів. Відповідно до затвердженого рішення, очільник Криворізького ТЦК зобов’язаний особисто прибути до будівлі Верховної Ради завтра, 1 липня, рівно о 13:00, щоб звітувати перед народними обранцями та пояснити, чому його підлеглі проігнорували статус батька-одинака і залишили дитину без батьківського піклування.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі до ТЦК забрали батька-одинака: 5-річна дівчинка залишилася у дитсадку і перебуває під опікою завідуючої.

На інцидент уже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За інформацією омбудсмена, чоловік раніше двічі офіційно звертався до Криворізького ТЦК із пакетом документів для оформлення законної відстрочки від призову, проте в обох випадках отримував безпідставні відмови.

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