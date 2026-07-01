Мобілізація батька-одинака у Кривому Розі: прокуратура зверталася до військової частини через порушення прав дитини

Прокуратура відреагувала на мобілізацію батька-одинака у Кривому Розі, який за рішенням суду самостійно утримує дитину, та ініціювала його звільнення зі служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Криворізькій спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Східного регіону після оприлюдненої у ЗМІ інформації про мобілізацію батька-одинака, розпочали перевірку всіх обставин цієї ситуації. Прокурори встановили, що наказом начальника ТЦК чоловіка призвали на військову службу та направили його для її проходження до однієї з військових частин. Відповідно за підписом керівника прокуратури скеровано лист до військової частини для проведення перевірки законності мобілізації чоловіка. У прокуратурі звернули увагу, що після мобілізації чоловіка дитина залишилася без законного опікуна, що могло призвести до порушень її конституційних прав.

Водночас у прокуратурі зазначили, що рішенням суду під час розірвання шлюбу було встановлено, що дитина перебуватиме на утриманні чоловіка, що унеможливлює його мобілізацію.

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Відтак військова частина мала обʼєктивно розглянути лист та перевірити законність підстав направлення чоловіка до військової частини для подальшого проходження військової служби.

У коментарі "Цензор.НЕТ" керівниця Управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генерального прокурора Марʼяна Гайовська-Ковбасюк підтвердила, що прокуратура одразу відреагувала на цей факт.

"Для Офісу Генерального прокурора захист прав дітей один із пріоритетних напрямів роботи. Тому, коли ми побачили інформацію про мобілізацію чоловіка, який єдиний хто опікувався 5-річною донькою, одразу відреагували. В першу чергу для того, щоб захистити права малолітньої дівчинки. Прокурори звернулися до військової частини з листом про необхідність перевірити всі обставини і в разі виявлення порушень закону їх усунути. Наразі дівчинка уже перебуває з батьком", - додала вона.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі до ТЦК забрали батька-одинака: 5-річна дівчинка залишилася у дитсадку і перебуває під опікою завідуючої.

На інцидент уже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За інформацією омбудсмена, чоловік раніше двічі офіційно звертався до Криворізького ТЦК із пакетом документів для оформлення законної відстрочки від призову, проте в обох випадках отримував безпідставні відмови.

Начальника Криворізького ТЦК викликали до Верховної Ради після мобілізації батька-одинака.

У ТЦК повідомляли, що батька-одинака направили у військову частину.

1 липня стало відомо, що чоловіка відпустили і він перебуває вдома із донькою.

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