Мобилизация отца-одиночки в Кривом Роге: прокуратура обращалась в воинскую часть из-за нарушения прав ребенка

Прокуратура отреагировала на мобилизацию отца-одиночки в Кривом Роге, который по решению суда самостоятельно обеспечивает содержание ребенка, и инициировала его увольнение со службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Криворожской специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона после обнародованной в СМИ информации о мобилизации отца-одиночки начали проверку всех обстоятельств этой ситуации. Прокуроры установили, что приказом начальника ТЦК мужчину призвали на военную службу и направили его для ее прохождения в одну из воинских частей. Соответственно, за подписью руководителя прокуратуры в военную часть направлено письмо для проведения проверки законности мобилизации мужчины. В прокуратуре обратили внимание, что после мобилизации мужчины ребенок остался без законного опекуна, что могло привести к нарушениям его конституционных прав.

В то же время в прокуратуре отметили, что решением суда при расторжении брака было установлено, что ребенок будет находиться на иждивении мужчины, что делает его мобилизацию невозможной.

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Следовательно, воинская часть должна была объективно рассмотреть письмо и проверить законность оснований для направления мужчины в воинскую часть для дальнейшего прохождения военной службы.

В комментарии "Цензор.НЕТ" руководительница Управления информационной политики и коммуникаций Офиса Генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк подтвердила, что прокуратура сразу отреагировала на этот факт.

"Для Офиса Генерального прокурора защита прав детей - одно из приоритетных направлений работы. Поэтому, когда мы увидели информацию о мобилизации мужчины, который был единственным, кто заботился о 5-летней дочери, сразу отреагировали. В первую очередь для того, чтобы защитить права малолетней девочки. Прокуроры обратились в воинскую часть с письмом о необходимости проверить все обстоятельства и в случае выявления нарушений закона устранить их. Сейчас девочка уже находится с отцом", - добавила она.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в ТЦК забрали отца-одиночку: 5-летняя девочка осталась в детском саду и находится под опекой заведующей.

На инцидент уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По информации омбудсмена, мужчина ранее дважды официально обращался в Криворожский ТЦК с пакетом документов для оформления законной отсрочки от призыва, однако в обоих случаях получал безосновательные отказы.

Начальника Криворожского ТЦК вызвали в Верховную Раду после мобилизации отца-одиночки.

В ТЦК сообщили, что отца-одиночку направили в воинскую часть.

1 июля стало известно, что мужчину отпустили и он находится дома с дочерью.

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