За сообщения о маршрутах ТЦК житель Черниговщины получил 5 лет лишения свободы, - ТЦК и СП

Ичнянский районный суд Черниговской области вынес приговор мужчине, который передавал информацию о местах работы групп оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП.

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Пять месяцев сообщал о маршрутах ТЦК

По данным ТЦК, осужденный в течение пяти месяцев отслеживал места работы групп оповещения в Ичне и публиковал информацию в закрытом Telegram-чате.

В сообщество входили более 400 участников. Для конспирации его администраторы использовали условные обозначения: сотрудников полиции называли "синими", военнослужащих ТЦК и СП - "зелеными", а совместные патрули - "синими с зелеными".

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Суд назначил наказание

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. Мобильный телефон, использовавшийся для совершения преступления, конфисковали в пользу государства.

В ТЦК подчеркнули, что создание и администрирование чатов, в которых распространяется информация о маршрутах украинских военных, может повлечь за собой уголовную ответственность.

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