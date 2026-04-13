Приговорили администратора WhatsApp-группы к 5 годам за слив локаций ТЦК в Харьковской области

В Харьковской области суд вынес приговор жителю Солоницовки, который передавал в мессенджере информацию о местах дислокации военнослужащих ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре Дергачевского районного суда Харьковской области, его действия квалифицированы как препятствование законной деятельности ВСУ.

Как работала схема

По данным следствия, мужчина администрировал WhatsApp-группу, в которую входило около 150 участников.

В чате он систематически сообщал о местах и времени вручения повесток, что позволяло отдельным гражданам уклоняться от воинского учета и призыва.

Последствия для обороны

Следствие установило, что распространение такой информации препятствовало комплектованию подразделений.

Действия обвиняемого квалифицировали как наносящие ущерб Вооруженным силам Украины и в целом обороноспособности государства.

Позиция суда

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.

Дергачевский районный суд Харьковской области признал его виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

