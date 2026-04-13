Приговорили администратора WhatsApp-группы к 5 годам за слив локаций ТЦК в Харьковской области

В Солоницовке мужчина получил приговор за распространение данных о вручении повесток

В Харьковской области суд вынес приговор жителю Солоницовки, который передавал в мессенджере информацию о местах дислокации военнослужащих ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре Дергачевского районного суда Харьковской области, его действия квалифицированы как препятствование законной деятельности ВСУ.

Как работала схема

По данным следствия, мужчина администрировал WhatsApp-группу, в которую входило около 150 участников.

В чате он систематически сообщал о местах и времени вручения повесток, что позволяло отдельным гражданам уклоняться от воинского учета и призыва.

Последствия для обороны

Следствие установило, что распространение такой информации препятствовало комплектованию подразделений.

Действия обвиняемого квалифицировали как наносящие ущерб Вооруженным силам Украины и в целом обороноспособности государства.

Позиция суда

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.

Дергачевский районный суд Харьковской области признал его виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Забороняємо WhatsApp?
13.04.2026 15:30 Ответить
Треба все давно заборонити! На території свободи має право на існування тільки телемарафон і ютуб-канал Петрова!
13.04.2026 15:35 Ответить
Сміщно.
П.С. хто такий "ютуб-канал Петрова"?
13.04.2026 15:40 Ответить
Як так, таку важливу, ключову для оборони держави постать не знати??? 😂
Піарник Зеленського Петров знову отримав бронювання Джерело: https://censor.net/ua/v3610178
13.04.2026 15:52 Ответить
На х*ю того поца вертів разом з його кАналом.
13.04.2026 15:53 Ответить
може ТЦК це проєкт Москви?
13.04.2026 15:53 Ответить
Коли такі як ти підуть до ЗСУ і ТЦК стануть не потрібні...
13.04.2026 15:34 Ответить
коли тебе вб'є. Головне, шоб не чеченці тебе вбили
13.04.2026 15:35 Ответить
А кому б ти зараз прислужував якби не ТЦК, хоч і не без недоліків?
13.04.2026 15:40 Ответить
"повідомляв про місця та час вручення повісток" - так ось чим займаються ті групи, ось воно що... А зі сторони це трохи інакше виглядає
13.04.2026 15:35 Ответить
Чоловік сприяв мобілізації, вказуючи чоловікам призивного віку місця дислокації ТЦК, щоб ті могли до них звертатись для отримання повісток... За що 5 років?
13.04.2026 15:36 Ответить
Так це в суді треба обгрунтувати , якщо так то складу правопорушення нема, а якщо де ваші докази і це неправда і т д
заісно винен
13.04.2026 15:38 Ответить
Мабуть, за те, як їх при цьому називав.
13.04.2026 15:42 Ответить
На передову його, нехай вираховує підарські локації...
13.04.2026 15:36 Ответить
А оце вже толкова пропозиція, людина має досвід
13.04.2026 15:54 Ответить
 
 