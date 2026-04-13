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Новини Розташування ТЦК
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Засудили адміністратора WhatsApp-групи на 5 років за злив локацій ТЦК на Харківщині

У Солоницівці чоловік отримав вирок за поширення даних про вручення повісток

У Харківській області суд виніс вирок жителю Солоницівки, який передавав у месенджері інформацію про місця роботи військовослужбовців ТЦК та СП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку Дергачівського районного суду Харківської області, його дії кваліфіковані як перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

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Як працювала схема

За даними слідства, чоловік адміністрував WhatsApp-групу, до якої входило близько 150 учасників.

У чаті він систематично повідомляв про місця та час вручення повісток, що давало змогу окремим громадянам уникати військового обліку та призову.

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Наслідки для оборони

Слідство встановило, що поширення такої інформації перешкоджало комплектуванню підрозділів.

Дії обвинуваченого кваліфікували як такі, що завдають шкоди Збройним силам України та загалом обороноздатності держави.

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Позиція суду

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

Дергачівський районний суд Харківської області визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

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Автор: 

WhatsApp (96) ТЦК та СП (1291) Харківська область (3009)
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Топ коментарі
+19
Коли вже хоча б якогось ************ ТЦКашника засудять?
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13.04.2026 15:30 Відповісти
+12
Ніколи,їх захищає сам лідер нації. Ви ж бачите, що він жодного разу не засудив побиття людей та свавілля.
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13.04.2026 15:34 Відповісти
+11
Чоловік сприяв мобілізації, вказуючи чоловікам призивного віку місця дислокації ТЦК, щоб ті могли до них звертатись для отримання повісток... За що 5 років?
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13.04.2026 15:36 Відповісти

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