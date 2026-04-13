Засудили адміністратора WhatsApp-групи на 5 років за злив локацій ТЦК на Харківщині
У Харківській області суд виніс вирок жителю Солоницівки, який передавав у месенджері інформацію про місця роботи військовослужбовців ТЦК та СП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку Дергачівського районного суду Харківської області, його дії кваліфіковані як перешкоджання законній діяльності ЗСУ.
Як працювала схема
За даними слідства, чоловік адміністрував WhatsApp-групу, до якої входило близько 150 учасників.
У чаті він систематично повідомляв про місця та час вручення повісток, що давало змогу окремим громадянам уникати військового обліку та призову.
Наслідки для оборони
Слідство встановило, що поширення такої інформації перешкоджало комплектуванню підрозділів.
Дії обвинуваченого кваліфікували як такі, що завдають шкоди Збройним силам України та загалом обороноздатності держави.
Позиція суду
Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.
Дергачівський районний суд Харківської області визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.
Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.
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