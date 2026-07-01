За повідомлення про маршрути ТЦК житель Чернігівщини отримав 5 років позбавлення волі

Ічнянський районний суд Чернігівської області виніс вирок чоловіку, який передавав інформацію про місця роботи груп оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Рівненський обласний ТЦК та СП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

П'ять місяців повідомляв про маршрути ТЦК

За даними ТЦК, засуджений протягом п'яти місяців відстежував місця роботи груп оповіщення в Ічні та публікував інформацію в закритому Telegram-чаті.

До спільноти входили понад 400 учасників. Для конспірації її адміністратори використовували умовні позначення: працівників поліції називали "синіми", військовослужбовців ТЦК та СП – "зеленими", а спільні патрулі – "сині з зеленню".

Також читайте: Засудили адміністратора WhatsApp-групи на 5 років за злив локацій ТЦК на Харківщині

Суд призначив покарання

Чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком один рік. Мобільний телефон, який використовувався для вчинення злочину, конфіскували в дохід держави.

У ТЦК наголосили, що створення та адміністрування чатів, у яких поширюють інформацію про маршрути українських військових, може тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомляли про розташування ТЦК: на Львівщині підозрюють трьох адміністраторів каналів, - прокуратура