В Одессе военные ТЦК забрали собаку в бус: полиция начала производство

Полиция Одесской области начала производство по факту жестокого обращения с животными после получения сообщения от зоозащитников.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис.

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"По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 299 УК Украины", — отметила она.

Сейчас собака уже находится у владелицы.

В Нацполиции заявили, что о происшествии узнали от 31-летней владелицы животного.

"По предварительной информации, в тот вечер во время конфликта гражданских лиц с военнослужащими ТЦК и СП последние уехали с места вместе с чужой собакой породы джек-рассел-терьер, нанеся при этом животному телесные повреждения. ...

После посещения ветеринарной клиники, где собаке было диагностировано травмирование в виде разрыва передней крестообразной связки, дама обратилась с соответствующим заявлением к правоохранителям", - отметили там.

В соцсетях владелица собаки сообщила, что ветеринары пока не разрешили оперировать четырехлапого, поскольку его сердце может не выдержать наркоза.

Что предшествовало?

Ранее в Одессе представители зоозащитной организации обратились в правоохранительные органы с заявлением о возможном жестоком обращении с животным на Адмиральском проспекте.

По информации активистов, группа лиц в военной форме избивала собаку, травмировала ее, а затем выбросила на улицу.

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