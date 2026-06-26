В Одесі військові ТЦК забрали собаку в бус: поліція розпочала провадження
Поліція Одеської області розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами після повідомлення зоозахисників.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.
Подробиці
"За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.299 КК України", - зазначила вона.
Наразі собака вже перебуває у власниці.
У Нацполіції заявили, що про подію дізналися від 31-річної власниці тварини.
"За попередньою інформацією, того вечора під час конфлікту цивільних осіб з військовослужбовцями ТЦК та СП останні поїхали з місця разом із чужою собакою породи джек-рассел-тер'єр, спричинивши при цьому тварині тілесні ушкодження. ...
Після відвідування ветеринарної клініки, де собаці було діагностовано травмування у вигляді розриву передньої хрестоподібної зв’язки, пані звернулась із відповідною заявою до правоохоронців", - зазначили там.
У соцмережах власниця собаки повідомила, що ветеринари поки не дозволили оперувати чотирилапого, оскільки його серце можне не витримати наркозу.
Що передувало?
Раніше в Одесі представники зоозахисної організації звернулися до правоохоронних органів із заявою про можливе жорстоке поводження з твариною на Адміральському проспекті.
За інформацією активістів, група осіб у військових одностроях бусифікувала собаку, травмувала її, а потім викинула на вулицю.
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