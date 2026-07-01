Мужчину со сломанными ребрами 18 суток удерживали в ТЦК в Николаеве, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о системных нарушениях прав граждан во время мобилизации и привел несколько случаев, выявленных представителями его офиса в ходе мониторинговых визитов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец рассказал во время пресс-конференции.

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Мужчину со сломанными ребрами не отпускали из ТЦК

По словам омбудсмена, в Николаеве представители его офиса проверили информацию о мужчине, которого задержали и жестоко избили.

В ходе проверки выяснилось, что он провел в помещении Николаевского ТЦК и СП 18 суток. При этом мужчина уже имел статус действующего военнослужащего.

По словам Лубинца, в ТЦК объяснили, что не отправляли его в воинскую часть, поскольку ждали, пока срастутся ребра, которые он сломал во время мобилизации. В то же время у него на руках были документы военно-медицинской комиссии о его годности к службе.

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Омбудсмен привел другие случаи

Лубинец также сообщил, что в Закарпатье обнаружили десятки людей, которых удерживали без надлежащих правовых оснований. Одного из мужчин продержали почти 50 дней. Кроме того, среди задержанных был демобилизованный ветеран боевых действий, у которого было удостоверение участника боевых действий.

Еще один случай зафиксировали в Тернопольской области, где мобилизовали мужчину с рядом серьезных заболеваний. Через два дня после отправки на полигон он попал в больницу с гипертоническим кризом.

Во время другого мониторингового визита представители омбудсмена обнаружили на полигоне мобилизованного с ВИЧ-инфекцией, который находился в наряде на кухне, хотя, по словам Лубинца, медицинские документы свидетельствовали об обратном.

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Количество обращений выросло в 333 раза

Омбудсмен сообщил, что с 2022 года количество обращений о нарушении прав граждан во время мобилизации увеличилось в 333 раза.

По его словам, в настоящее время правоохранительные органы уже открыли десятки уголовных производств по фактам возможных нарушений.

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