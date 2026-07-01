Чоловіка зі зламаними ребрами 18 діб утримували у ТЦК в Миколаєві, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про системні порушення прав громадян під час мобілізації та навів кілька випадків, які виявили представники його офісу під час моніторингових візитів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лубінець розповів під час пресконференції.

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Чоловіка зі зламаними ребрами не відпускали з ТЦК

За словами омбудсмена, у Миколаєві представники його офісу перевірили інформацію про чоловіка, якого затримали та жорстоко побили.

Під час перевірки з'ясувалося, що він провів у приміщенні Миколаївського ТЦК та СП 18 діб. При цьому чоловік уже мав статус чинного військовослужбовця.

За словами Лубінця, у ТЦК пояснили, що не відправляли його до військової частини, оскільки чекали, поки зростуться ребра, які він зламав під час мобілізації. Водночас на руках були документи військово-лікарської комісії про його придатність до служби.

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Омбудсмен навів інші випадки

Лубінець також повідомив, що на Закарпатті виявили десятки людей, яких утримували без належних правових підстав. Одного з чоловіків тримали майже 50 днів. Крім того, серед затриманих був демобілізований ветеран бойових дій, який мав посвідчення учасника бойових дій.

Ще один випадок зафіксували на Тернопільщині, де мобілізували чоловіка з низкою серйозних захворювань. Через два дні після відправлення на полігон він потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом.

Під час іншого моніторингового візиту представники омбудсмена виявили на полігоні мобілізованого з ВІЛ-інфекцією, який перебував у наряді по кухні, хоча, за словами Лубінця, медичні документи свідчили про інше.

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Кількість звернень зросла у 333 рази

Омбудсмен повідомив, що з 2022 року кількість звернень щодо порушення прав громадян під час мобілізації збільшилася у 333 рази.

За його словами, зараз правоохоронні органи вже відкрили десятки кримінальних проваджень за фактами можливих порушень.

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