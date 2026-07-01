Отца-одиночку мобилизовали в Кривом Роге: начальник ТЦК заявляет, что решение суда не доказывает, что он сам содержит ребенка

Начальник Покрово-Терновского районного ТЦК и СП, полковник Николай Короленко выступил в Верховной Раде по вопросу мобилизации отца-одиночки в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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30 июня Рада вызвала его в парламент для выступления.

Он подтвердил, что Бронов Кирилл действительно состоит на воинском учёте в Покрово-Терновском ТЦК.

19 июня в ТЦК через ЦНАП поступило заявление об отсрочке призыва для этого мужчины.

"П. 4 ст. 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливает: не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка:

1) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

2) отбывает наказание в местах лишения свободы;

3) когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда.

В то же время Короленко заявил, что Бронов предоставил документы на отсрочку, а именно на основании самостоятельного воспитания и содержания ребенка.

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"Документом является решение суда об установлении факта самостоятельного содержания и воспитания ребенка. Таким образом, Кириллом Геннадьевичем Броновым в подтверждение факта самостоятельного воспитания и содержания была предоставлена копия решения Саксаганского районного суда в г. Кривой Рог от 3 июля 2025 года.

Согласно данному решению были установлены следующие обстоятельства: 1) расторжение брака; 2) после расторжения брака фамилию Броновой Марины Юрьевны оставить прежней; 3) определить место жительства малолетнего ребенка Броновой Виолетты Кирилловны вместе с отцом.

Однако он подчеркивает, что в решении Саксаганского районного суда от 3 июля 2025 года не установлен факт самостоятельного воспитания и содержания этого ребенка", - пояснил он.

Также Короленко заявил, что сам по себе факт расторжения брака между супругами не доказывает, что военнообязанный воспитывает их общего ребенка.

"При проверке документов, предоставленных соответствующим лицом, было установлено, что данное решение сфальсифицировано, о чем свидетельствуют различия между тем, что предоставил военнообязанный, и тем, что размещено на сайте суда.

Поэтому этому гражданину было отказано в предоставлении права на отсрочку", — подытожил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в ТЦК забрали отца-одиночку: 5-летняя девочка осталась в детском саду и находится под опекой заведующей.

На инцидент уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По информации омбудсмена, мужчина ранее дважды официально обращался в Криворожский ТЦК с пакетом документов для оформления законной отсрочки от призыва, однако в обоих случаях получал безосновательные отказы.

Начальника Криворожского ТЦК вызвали в Верховную Раду после мобилизации отца-одиночки.

В ТЦК сообщили, что отца-одиночку направили в воинскую часть.

1 июля стало известно, что мужчину отпустили и он находится дома с дочерью.

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