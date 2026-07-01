Вымогательство взяток у предпринимателей за "непризыв" работников: руководителя Житомирского областного ТЦК будут судить

Дело руководителя Житомирского областного ТЦК передано в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Как отмечается, предприниматель обратился к руководителю областного ТЦК, чтобы выяснить законную процедуру бронирования работников. Вместо этого, по версии обвинения, он получил предложение ежемесячно платить за то, чтобы их не мобилизовывали.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора 30 июня направили в суд обвинительный акт в отношении и.о. начальника Житомирского областного ТЦК и СП.

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Иммунитет от мобилизации

За неправомерную выгоду он обещал обеспечить работникам предпринимателя фактический "иммунитет" от мобилизации и проверок мобильными группами ТЦК, в частности - на блокпостах.



Для этого чиновник просил предоставить список сотрудников с персональными данными и номерами телефонов. В случае их остановки военнослужащими ТЦК он должен был оперативно "реагировать", чтобы не допустить мобилизации.



Правоохранители зафиксировали несколько эпизодов получения неправомерной выгоды. После очередной передачи средств чиновника задержали с поличным.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что руководителя Житомирской областной ТЦК задержали за вымогательство взяток у предпринимателей за "непризыв" работников.