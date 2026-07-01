Вимагання хабарів у підприємців за "непризов" працівників: судитимуть керівника Житомирського обласного ТЦК

Справу керівника Житомирського обласного ТЦК скеровано до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Як зазначається, підприємець звернувся до керівника обласного ТЦК, щоб з’ясувати законну процедуру бронювання працівників. Натомість, за версією обвинувачення, отримав пропозицію щомісяця платити за те, щоб їх не мобілізовували.

Прокурори Офісу Генерального прокурора 30 червня скерували до суду обвинувальний акт стосовно т.в.о. начальника Житомирського обласного ТЦК та СП.

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Імунітет від мобілізації

За неправомірну вигоду він обіцяв забезпечити працівникам підприємця фактичний "імунітет" від мобілізації та перевірок мобільними групами ТЦК, зокрема на блокпостах.



Для цього посадовець просив надати список працівників із персональними даними та номерами телефонів. У разі їх зупинення військовослужбовцями ТЦК він мав оперативно "реагувати", щоб не допустити мобілізації.



Правоохоронці задокументували кілька епізодів одержання неправомірної вигоди. Після чергової передачі коштів посадовця затримали на гарячому.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що керівника Житомирського обласного ТЦК затримали за вимагання хабарів у підприємців за "непризов" працівників.