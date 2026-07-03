Россия атаковала Кривой Рог ракетой: есть раненые и разрушения

Российские войска нанесли ракетный удар по жилому району Кривого Рога поздно вечером 2 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Совета обороны города Александра Вилкула.

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Удар по жилой застройке и последствия атаки

По словам Вилкула, город подвергся ракетному обстрелу, а также существовала угроза применения реактивных дронов в направлении Кривого Рога.

"Город подвергся атаке вражеской ракетой. В воздухе реактивные ракеты летят в нашу сторону", - сообщил он.

В результате удара по сектору плотной городской застройки между многоквартирными домами ранены два человека. Пожары, возникшие после попадания, уже ликвидированы.

Вместе с тем продолжается аварийно-спасательная операция. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов - выбиты окна, повреждены балконы. В районе удара перекрыто газо- и водоснабжение.

Вблизи места попадания разворачивают штаб помощи для жителей поврежденных квартир.

Напомним, в ночь на 3 июля Россия продолжает атаковать Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

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