Россия атаковала Кривой Рог ракетой: есть раненые и разрушения
Российские войска нанесли ракетный удар по жилому району Кривого Рога поздно вечером 2 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Совета обороны города Александра Вилкула.
Удар по жилой застройке и последствия атаки
По словам Вилкула, город подвергся ракетному обстрелу, а также существовала угроза применения реактивных дронов в направлении Кривого Рога.
"Город подвергся атаке вражеской ракетой. В воздухе реактивные ракеты летят в нашу сторону", - сообщил он.
В результате удара по сектору плотной городской застройки между многоквартирными домами ранены два человека. Пожары, возникшие после попадания, уже ликвидированы.
Вместе с тем продолжается аварийно-спасательная операция. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов - выбиты окна, повреждены балконы. В районе удара перекрыто газо- и водоснабжение.
Вблизи места попадания разворачивают штаб помощи для жителей поврежденных квартир.
Напомним, в ночь на 3 июля Россия продолжает атаковать Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
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