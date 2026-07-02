Російський дрон атакував поштове авто на Сумщині: двоє постраждалих

Російські війська вдень атакували безпілотником поштовий автомобіль на дорозі між населеними пунктами у Ворожбянській громаді Сумського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова у Фейсбуці.

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Удар по цивільному транспорту

За словами голови ОВА, ворог влучив у транспорт пересувного відділення. Йдеться про цивільну поштову автівку, яка добре помітна на дорозі.

"Ворог поцілив у брендований транспорт пересувного відділення – цивільну поштову автівку, добре помітну на дорозі. Такими автівками доставляють людям пенсії, пошту та інші необхідні послуги".

Він додав, що це авто використовували для надання базових послуг жителям громад.

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Є постраждалі, їм надали допомогу

Унаслідок атаки постраждали водій і поштар. Їм надали необхідну допомогу.

Їхньому життю нічого не загрожує. Також повідомляється, що цей автомобіль раніше придбали за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Раніше повідомлялося, що 2 липня, російські війська завдали удару КАБом по навчально-виховному комплексу в Сумах, у якому проводилися виховні заняття з дітьми в літній період. Відомо про 11 постраждалих, серед яких троє дітей.

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