Российский дрон атаковал почтовый автомобиль на Сумщине: двое пострадавших

Днем российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по почтовому автомобилю на дороге между населенными пунктами в Ворожбянской громаде Сумского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Facebook.

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Удар по гражданскому транспорту

По словам главы ОВА, враг попал в транспорт передвижного отделения. Речь идет о гражданском почтовом автомобиле, который хорошо заметен на дороге.

"Враг попал в брендированный транспорт передвижного отделения — гражданский почтовый автомобиль, хорошо заметный на дороге. Такими автомобилями людям доставляют пенсии, почту и другие необходимые услуги".

Он добавил, что этот автомобиль использовался для оказания базовых услуг жителям громад.

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Есть пострадавшие, им оказали помощь

В результате атаки пострадали водитель и почтальон. Им оказали необходимую помощь.

Их жизни ничего не угрожает. Также сообщается, что этот автомобиль ранее был приобретен при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Ранее сообщалось, что 2 июля российские войска нанесли удар КАБом по учебно-воспитательному комплексу в Сумах, в котором в летний период проводились воспитательные занятия с детьми. Известно об 11 пострадавших, среди которых трое детей.

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