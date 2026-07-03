В Сумской области усилили защиту заправок и создают мобильные АЗС
В Сумской области усиливают защиту автозаправочных станций из-за постоянных обстрелов со стороны России и угроз для критически важной инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении руководства Сумской областной военной администрации.
Заправки под защитой и новая координация
В регионе разработали механизм стабильного обеспечения топливом даже во время атак. В частности, упрощают процедуры для быстрого развертывания временных мобильных АЗС.
К обсуждению присоединились представители топливных сетей, местных властей, районных администраций, а также службы ГСЧС и полиции. Стороны согласовали совместные действия для бесперебойной работы заправок, поскольку это важно для жизни общин и работы экстренных служб.
Новые правила безопасности для АЗС
В ходе совещания были определены конкретные требования к безопасности. На каждой заправке должны быть укрытия для работников и посетителей, если их еще нет.
Также предусмотрено усиление инженерной защиты объектов, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты и регулярное информирование об угрозах. Работники должны проходить обучение по действиям в случае опасности.
Операторы должны поддерживать необходимые запасы топлива для нужд области. В то же время упрощение процедур для мобильных АЗС позволит быстро заменять поврежденные станции.
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