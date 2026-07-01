Четверо цивільних постраждали внаслідок двох російських атак дронами по Сумській громаді
Російські безпілотники 1 липня атакували цивільну інфраструктуру Сум, зокрема влучили в автівку на території автозаправної станції. Внаслідок удару постраждали троє людей, ще одна жінка отримала поранення в іншому епізоді атаки.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"росіяни вдарили безпілотниками по цивільній інфраструктурі обласного центру", - ідеться в повідомленні.
Удар по АЗС
- Один із БпЛА поцілив у цивільну автівку на території АЗС. Автомобіль знищений вогнем.
- Постраждали троє людей – водій, пасажирка та працівник АЗС.
Ще одна жінка отримала поранення внаслідок іншого удару по місту.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Попередньо, без важких ушкоджень.
"росіяни продовжують інтенсивно атакувати цивільну інфраструктуру. Під час тривоги та інших загроз будьте у безпечних місцях", - закликали в ОВА.
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