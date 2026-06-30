Доба на Сумщині: майже 100 обстрілів у 29 населених пунктах. Зранку армія РФ вдарила по Сумах

Протягом доби Сумська область зазнала масованих російських атак із застосуванням дронів, артилерії, керованих авіабомб і ракет. Зафіксовано майже 100 обстрілів у 29 населених пунктах 18 громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та керівник апарату ОВА Ігор Кальченко.

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У Сумах вночі БпЛА типу "Молнія" влучив у автостоянку в Ковпаківському районі - виникла пожежа, яку лікв:ідовано. Пошкоджено щонайменше 4 вантажівки та господарську споруду. Вранці зафіксовано удар по автозаправній станції в Зарічному районі міста, є пошкодження, без постраждалих.

Обстріли області за добу

За даними Сумської ОВА, за добу в області постраждали 10 людей. Найбільше - у Глухівській громаді, де поранено та травмовано кількох цивільних, частина людей отримала гостру стресову реакцію. Також є поранені у Середино-Будській, Буринській, Миколаївській та інших громадах, зокрема внаслідок ударів FPV-дронів і КАБ.

Окремо повідомляється про госпіталізацію чоловіка, який раніше зазнав поранень, а також звернення до медиків ще однієї постраждалої після попереднього обстрілу.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано житлові будинки, багатоквартирні та приватні оселі, господарські споруди, автотранспорт і об’єкти цивільної інфраструктури в різних громадах області. У низці населених пунктів є знищені або зруйновані будинки.

За добу також евакуйовано 5 людей із прикордонних територій. Повітряна тривога в регіоні тривала понад 22 години.

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