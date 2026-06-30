Сутки на Сумщине: почти 100 обстрелов в 29 населенных пунктах. Утром армия РФ нанесла удар по Сумам

В течение суток Сумская область подверглась массированным российским атакам с применением дронов, артиллерии, управляемых авиабомб и ракет. Зафиксировано почти 100 обстрелов в 29 населенных пунктах 18 громад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и руководитель аппарата ОВА Игорь Кальченко.

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В Сумах ночью БПЛА типа "Молния" попал в автостоянку в Ковпаковском районе - возник пожар, который ликвидирован. Повреждены как минимум 4 грузовика и хозяйственное сооружение. Утром зафиксирован удар по автозаправочной станции в Заречном районе города, есть повреждения, пострадавших нет.

Обстрелы области за сутки

По данным Сумской ОГА, за сутки в области пострадали 10 человек. Больше всего - в Глуховской громаде, где ранены и травмированы несколько гражданских лиц, часть людей получила острую стрессовую реакцию. Также есть раненые в Середино-Будской, Буринской, Николаевской и других громадах, в частности - в результате ударов FPV-дронов и КАБ.

Отдельно сообщается о госпитализации мужчины, ранее получившего ранения, а также об обращении к медикам еще одной пострадавшей после предыдущего обстрела.

В результате атак повреждены и разрушены жилые дома, многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт и объекты гражданской инфраструктуры в различных громадах области. В ряде населенных пунктов есть уничтоженные или разрушенные дома.

За сутки также было эвакуировано 5 человек с приграничных территорий. Воздушная тревога в регионе длилась более 22 часов.

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