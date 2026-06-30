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Рашисти вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі Сумщини: постраждали 7 осіб
Російські війська вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Сумській громаді.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зафіксовано 4 удари керованими авіабомбами.
"Попередньо, семеро людей госпіталізовані. Одна людина – у важкому стані.
З-під завалів вдалося врятувати жінку. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Наразі наслідки ударів РФ з'ясовують.
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