На Сумщині скоротили комендантську годину до 4 годин: для ефективнішої роботи аграріїв

У Сумській області від 1 липня до 15 вересня 2026 року комендантська година діятиме з опівночі до 04:00, що дозволить аграріям ефективніше працювати в період активних польових робіт.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Підписав відповідний спільний наказ. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом з військовим командуванням та профільними службами", - повідомив Григоров.

Враховано звернення аграріїв

З 1 липня до 15 вересня 2026 року включно вона діятиме з 00:00 до 04:00.

З такою пропозицією до нас звернулися аграрії області. Для них ця додаткова ранкова година, яка вкрай необхідна у період активних сезонних робіт, коли важливі і світловий день, і погодні умови, і можливість вчасно вийти в поле.

"Безпека залишається головним пріоритетом. У прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від оперативної ситуації", - наголосили в ОВА.

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