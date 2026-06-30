На Сумщине сократили комендантский час до 4 часов

В Сумской области с 1 июля по 15 сентября 2026 года комендантский час будет действовать с полуночи до 04:00, что позволит аграриям более эффективно работать в период активных полевых работ.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Подписал соответствующий совместный приказ. Решение было принято на заседании Совета обороны области совместно с военным командованием и профильными службами", — сообщил Григоров.

Учтены обращения аграриев

С 1 июля по 15 сентября 2026 года включительно он будет действовать с 00:00 до 04:00.

С таким предложением к нам обратились аграрии области. Для них этот дополнительный утренний час крайне необходим в период активных сезонных работ, когда важны и продолжительность светового дня, и погодные условия, и возможность вовремя выйти в поле.

"Безопасность остается главным приоритетом. В прифронтовых громадах продолжительность комендантского часа может меняться в зависимости от оперативной ситуации", — подчеркнули в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжительность комендантского часа сократили в Сумской области