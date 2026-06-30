Рашисты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре Сумской области: пострадали 7 человек

Российские войска нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской громаде.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами.

"По предварительным данным, семь человек госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Из-под завалов удалось спасти женщину. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются последствия ударов РФ.

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