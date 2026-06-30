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Рашисты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре Сумской области: пострадали 7 человек
Российские войска нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской громаде.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
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Зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами.
"По предварительным данным, семь человек госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Из-под завалов удалось спасти женщину. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются последствия ударов РФ.
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