Четверо гражданских лиц пострадали вследствие двух российских атак дронами по Сумской громаде

1 июля российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Сум, в частности, поразили автомобиль на территории автозаправочной станции. Вследствие удара пострадали три человека, ещё одна женщина получила ранения в ходе другого эпизода атаки.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Россияне нанесли удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре областного центра", — говорится в сообщении.

Удар по АЗС

Один из БПЛА попал в гражданский автомобиль на территории АЗС. Автомобиль уничтожен огнем.

Пострадали три человека – водитель, пассажирка и работник АЗС.

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Еще одна женщина получила ранения вследствие другого удара по городу.



Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Предварительно, без тяжелых повреждений.



"Россияне продолжают интенсивно атаковать гражданскую инфраструктуру. Во время тревоги и других угроз находитесь в безопасных местах", — призвали в ОВА.

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