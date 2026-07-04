Удар РФ КАБами по Сумах: у лікарні помер важкопоранений чоловік

На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який був у критично важкому стані після удару КАБ по Сумах.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Григорова, медики боролися за життя чоловіка, але врятувати його не вдалося.



Від удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум загинули четверо цивільних. Ще 33 людини постраждали.

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Цілодобові атаки Сум та області

Нагадаємо, 2 липня російські війська завдали удару КАБом по навчально-виховному комплексу в Сумах, у якому проводилися виховні заняття з дітьми в літній період.

1 липня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сум, зокрема влучили в автівку на території автозаправної станції. Внаслідок удару постраждали троє людей, ще одна жінка зазнала поранення в іншому епізоді атаки.

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