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4 июля в Сумской громаде объявлен днём траура

Сумы после атаки РФ 3 июля 2026 года

После российского удара по Сумам в громаде 4 июля объявили день траура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзар

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"В связи с трагедией, произошедшей в результате российского удара по многоквартирному жилому дому в центре Сум, 4 июля в Сумской городской территориальной громаде объявлен день траура", — говорится в сообщении.

Удар по Сумам

В течение 3 июля Сумы подвергались массированной атаке российских БПЛА и управляемых авиабомб.

В результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум погибли четверо мирных жителей. Еще 33 человека пострадали.

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Сумская область (4308) Сумы (1394) траур (257) Сумский район (645)
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