4 июля в Сумской громаде объявлен днём траура
После российского удара по Сумам в громаде 4 июля объявили день траура
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзар
"В связи с трагедией, произошедшей в результате российского удара по многоквартирному жилому дому в центре Сум, 4 июля в Сумской городской территориальной громаде объявлен день траура", — говорится в сообщении.
Удар по Сумам
В течение 3 июля Сумы подвергались массированной атаке российских БПЛА и управляемых авиабомб.
В результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум погибли четверо мирных жителей. Еще 33 человека пострадали.
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