4 липня у Сумській громаді оголошено днем жалоби
Після російського удару по Сумах у громаді 4 липня оголосили день жалоби
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар
"У зв’язку з трагедією, що сталася внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку в центрі Сум, 4 липня у Сумській міській територіальній громаді оголошено день жалоби", - йдеться у повідомленні.
Удар по Сумах
Впродовж 3 липня Суми перебували під масованою атакою російських БпЛА та керованих авіабомб.
Від удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум загинули четверо цивільних. Ще 33 людини постраждали.
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