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4 липня у Сумській громаді оголошено днем жалоби

Суми після атаки РФ 3 липня 2026 року

Після російського удару по Сумах у громаді  4 липня оголосили день жалоби

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар

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"У зв’язку з трагедією, що сталася внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку в центрі Сум, 4 липня у Сумській міській територіальній громаді оголошено день жалоби", - йдеться у повідомленні.

Удар по Сумах

Впродовж 3 липня Суми перебували під масованою атакою російських БпЛА та керованих авіабомб.

Від удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум загинули четверо цивільних. Ще 33 людини постраждали.

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Сумська область (4859) Суми (1144) жалоба (194) Сумський район (654)
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