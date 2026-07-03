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Новини Атака безпілотників на Полтавщину Атаки дронів на АЗС
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Росіяни вдарили по АЗС на Полтавщині: кількість постраждалих зросла до шести, серед них - волонтерка зі Швеції (оновлено)

РФ вдарила по АЗС на Полтавщині

Сьогодні, 3 липня, під час повітряної тривоги ворог атакував одну з АЗС у Лубенському районі Полтавської області.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль.

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Постраждалі через атаку

За попередньою інформацією, одна людина дістала травми. Їй надається уся необхідна допомога.

Оновлена інформація

Згодом очільник ОВА Дяківнич повідомив, що за уточненою інформацією, кількість постраждалих збільшилася до шести осіб. За інформацією Національної поліції, серед них – волонтерка, громадянка Швеції.

Також відбулося ще одне влучання БпЛА по автомобілю поруч із АЗС у Лубенському районі. Попередньо – без травмованих.

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Автор: 

АЗС (1991) обстріл (34900) Полтавська область (1421) Лубенський район (20)
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