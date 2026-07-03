Россияне нанесли удар по АЗС на Полтавщине: один человек получил травмы

Сегодня, 3 июля, во время воздушной тревоги враг атаковал одну из АЗС в Лубенском районе Полтавской области.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, повреждено оборудование автозаправочной станции, остекление окон и автомобиль.

Читайте также: Российский дрон попал в АЗС в Харькове: вспыхнул пожар, предварительно есть пострадавшие

Пострадавшие вследствие атаки

По предварительной информации, один человек получил травмы. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Читайте: Рашисты нанесли удар по АЗС в Днепропетровской области: погибла женщина, трое раненых