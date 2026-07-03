Россияне нанесли удар по АЗС на Полтавщине: один человек получил травмы
Сегодня, 3 июля, во время воздушной тревоги враг атаковал одну из АЗС в Лубенском районе Полтавской области.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, повреждено оборудование автозаправочной станции, остекление окон и автомобиль.
Пострадавшие вследствие атаки
По предварительной информации, один человек получил травмы. Ему оказывается вся необходимая помощь.
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