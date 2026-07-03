Рашисты нанесли удар по АЗС в Днепропетровской области: погибла женщина, трое раненых
Российские оккупационные войска нанесли удар с помощью беспилотника по АЗС в Днепропетровской области.
Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Около 8:10 российские войска атаковали беспилотником АЗС в Криворожском районе.
"По предварительным данным, в результате удара погибла женщина, ранения получили ещё трое человек. Повреждены помещения и оборудование заправки, а также автомобили", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- За прошедшие сутки российские войска атаковали четыре района Днепропетровской области. Десять человек получили ранения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль