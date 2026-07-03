Рашисты нанесли удар по АЗС в Днепропетровской области: погибла женщина, трое раненых

Российские оккупационные войска нанесли удар с помощью беспилотника по АЗС в Днепропетровской области.

Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Около 8:10 российские войска атаковали беспилотником АЗС в Криворожском районе.

"По предварительным данным, в результате удара погибла женщина, ранения получили ещё трое человек. Повреждены помещения и оборудование заправки, а также автомобили", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

За прошедшие сутки российские войска атаковали четыре района Днепропетровской области. Десять человек получили ранения.

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