Рашисты нанесли удар по жилому району Лозовой в Харьковской области: пострадали 3 ребенка и 3 взрослых. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты ночью атаковали ударным беспилотником жилой район города Лозовая.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"В результате вражеской атаки пострадали шесть человек, среди которых трое детей. Бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала 10-летнюю девочку. Остальные пострадавшие испытали острую стрессовую реакцию", - говорится в сообщении.

Повреждены два дома, возник пожар - горели жилой дом и два легковых автомобиля.

"На момент удара жильцы находились в погребе. Из-за взрывной волны заклинило дверь, поэтому они не могли самостоятельно выбраться. Спасатели деблокировали и спасли пятерых человек, среди которых двое детей", - добавили в ГСЧС.

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