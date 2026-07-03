Рашисти вдарили по житловому сектору Лозової на Харківщині: постраждали 3 дітей та 3 дорослих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували ударним безпілотником житловий сектор міста Лозова.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей. Бригадою екстреної медичної допомоги госпіталізовано 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено два господарства, виникла пожежа - горіли житловий будинок і два легкові автомобілі.

"На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували п’ятьох людей, серед яких двоє дітей", - додали у ДСНС.

Читайте: Доба на Сумщині: загинуло п’ятеро людей, серед них дитина, десятки поранених. ФОТОрепортаж









