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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Рашисти вдарили по житловому сектору Лозової на Харківщині: постраждали 3 дітей та 3 дорослих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували ударним безпілотником житловий сектор міста Лозова.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей. Бригадою екстреної медичної допомоги госпіталізовано 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено два господарства, виникла пожежа - горіли житловий будинок і два легкові автомобілі.

"На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували п’ятьох людей, серед яких двоє дітей", - додали у ДСНС.

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РФ атакувала Лозову: постраждали діти
РФ атакувала Лозову: постраждали діти
РФ атакувала Лозову: постраждали діти
РФ атакувала Лозову: постраждали діти
РФ атакувала Лозову: постраждали діти

Автор: 

обстріл (34993) Харківська область (2955) Лозівський район (54) Лозова (32)
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