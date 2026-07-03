Рашисти вдарили по житловому сектору Лозової на Харківщині: постраждали 3 дітей та 3 дорослих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі атакували ударним безпілотником житловий сектор міста Лозова.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей. Бригадою екстреної медичної допомоги госпіталізовано 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено два господарства, виникла пожежа - горіли житловий будинок і два легкові автомобілі.
"На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували п’ятьох людей, серед яких двоє дітей", - додали у ДСНС.
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