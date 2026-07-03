Рашисти вдарили по АЗС на Дніпропетровщині: загиннула жінка, троє поранених
Російські окупаційні війська вдарили безпілотником по АЗС на Дніпропетровщині.
Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Близько 8:10 російські війська атакували безпілотником АЗС у Криворізькому районі.
"Попередньо, внаслідок удару загинула жінка, поранень зазнали ще троє людей. Пошкоджено приміщення й обладнання заправки та автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Протягом минулої доби російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини. Десять осіб дістали поранення.
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