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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Рашисти вдарили по АЗС на Дніпропетровщині: загиннула жінка, троє поранених

знищення російського безпілотника

Російські окупаційні війська вдарили безпілотником по АЗС на Дніпропетровщині.

Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Близько 8:10 російські війська атакували безпілотником АЗС у Криворізькому районі.

"Попередньо, внаслідок удару загинула жінка, поранень зазнали ще троє людей. Пошкоджено приміщення й обладнання заправки та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти атакували чотири АЗС на Сумщині від ночі. Попередньоо, є постраждалі. ФОТО

Що передувало?

  • Протягом минулої доби російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини. Десять осіб дістали поранення.

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Автор: 

АЗС (1985) обстріл (34871) Дніпропетровська область (5206) Криворізький район (429)
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